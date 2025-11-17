石岡警民溫馨聯手 讓迷途比熊犬「Bubble」幸福回家

〔記者歐素美／台中報導〕台中市石岡區一隻比熊犬迷路在路邊徘徊，熱心的左姓小姐發現，擔心牠發生意外，趕緊將牠抱到土牛派出所尋求協助，員警胡惠琦想到附近人情味十足的「阿鴻菜商」經常有在地居民往來，立刻聯繫老闆娘曾小姐，請她若遇到有人尋狗，能協助通知派出所，結果，不到半小時飼主管男就到派出所領回愛犬。

這起溫馨的事件發生在前天晚上5點多，左小姐行經石岡區豐勢路，發現1隻白色的比熊犬在路旁徘徊，模樣無助又焦躁，疑似與主人走散，趕緊將牠帶到鄰近的土牛派出所尋求協助。

員警胡惠琦透過「阿鴻菜商」老闆娘曾小姐，注意看是否飼主的愛犬走失，結果，不到半小時，焦急的管姓飼主就到該店詢問是否有人目擊他的愛犬，曾小姐獲知既驚喜又感動，趕緊請管男前往土牛派出所。

管男一進派出所看到愛犬「Bubble」，「Bubble」立刻搖著尾巴撲向主人，管男抱著愛犬歡喜不已，不斷向員警及熱心民眾道謝，感激警方與鄰里間的溫情相助，讓他能在最短時間內找回家中成員。

