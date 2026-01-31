石崇良「性騷犯錯說」惹議 醫界：撤照應符比例原則 不應無限上綱

台大醫院性平事件頻傳，衛福部長石崇良「人都會犯錯」說法惹議。醫師公會全聯會理事長陳相國表示，「醫師也是人，憲法保障工作權，不應無限上綱」，將「性騷」與「撤照」畫等號，不符現行法律及比例原則。

醫師公會全聯會理事長陳相國31日表示，「醫師也是人，憲法保障工作權，不應無限上綱」，將「性騷」與「撤照」畫等號，不符現行法律及比例原則。

監察院近日通過台大醫院性平事件糾正案，其中包括要求衛生福利部盡速完善相關法制，明確規範終止專科醫師訓練的要件、程序，及適時轉換其他科別訓練機制等事項，以兼顧病人安全及醫師權益。

衛福部長石崇良昨天第一時間回應表示會研擬相關的限制，但石崇良認為「人都會犯錯」，不是一次事件就永遠廢止醫師證書、執照，還是要有比例原則考量。石崇良的說法，引發社會正反兩面論戰。

「醫師也是人，憲法保障工作權，不應無限上綱。」中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國今天表示，石崇良是基於仁心寬厚與善念，考量性騷案件的層級性與醫師的工作權、職業權，才強調處分應有層次，避免不公平的情況發生。

陳相國說，此議題應分兩層次討論。首先，若個人涉及性騷擾等行為，現行已有完善的《性別平等工作法》或《性騷擾防治法》規範，並由各機關性平委員會進行調查與懲處，在法律面前各行各業一律平等，醫師、律師皆然。

至於是否廢止醫師執照，陳相國表示，根據《醫師法》規定，必須是犯下性侵害罪、重大詐欺，或極為嚴重的醫療過失行為，經醫師公會或衛生局等單位提出，最終交由「醫師倫理委員會」評議通過後，方可執行撤照程序。

陳相國分析，性騷擾案件層級不同，從言語誤解、肢體騷擾到最嚴重的性侵害，樣態各異；社會氛圍目前有將「性騷」與「撤照」直接畫等號的趨勢，與現行法律制度及比例原則不符。

陳相國強調，醫師倫理委員會的道德標準其實「高於法律」，也高於一般的性平專法，對於醫師行為有嚴格規範；處分必須依法行政，回歸法律機制與專業倫理審議，才能兼顧受害者權益與醫師職業權的公正性。

衛福部稍早在臉書（Facebook）粉絲專頁貼出圖卡，強調對於任何形式的性平事件，均秉持「零容忍」立場，醫師懲戒應符合比例原則，將在收到監察院調查報告後積極研議，以完善相關法制。

醫師公會全聯會、醫院協會、醫學中心協會今天發出共同聲明表示，任何對病人身心造成侵害的行為，都不應存在於醫療場域；任何違反性別尊重或侵害他人權益的行為，都不應被輕忽。對於疑涉性別不當行為之案件，應優先確保被害人保護，並透過性平機制進行專業調查；若查證屬實，醫界支持依法從嚴處理，絕不寬貸。