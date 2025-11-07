石崇良不瞭解狀況！林俊憲認了補充保費被偷襲

衛福部擬推動健保補充保費制度改革，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，引發民眾強烈反彈後，行政院昨（6日）晚間緊急踩剎車，對此民進黨籍立委林俊憲表示，類似牽涉到民眾權益的重大決策，一定要廣徵各方意見，這次衛福部的動作，連身為立委的他，都覺得是被偷襲了。

林俊憲上午在立院受訪時表示，這次健保補充保費事件，就連身為立委的他，都覺得被衛福部偷襲了，因為事前根本不知情。更何況現在健保的財政，並沒有嚴重到需要再加增，沒有這樣的迫切性。如果就算有，那你也應該要大家來討論，你要用什麼樣的方式，而不是突然間就丟出來，沒有凝聚內部的共識，也沒有聽取外界的聲音，果然引起軒然大波。

林俊憲表示，第一時間就向行政院反映，要求政院踩剎車，一個重大決策不可以就這麼草率、倉促的推出來，所幸政院從善如流。

面對外界批評聲浪，林俊憲表示，石崇良可能是剛上台還有點不瞭解狀況，像這種所謂重大決策，尤其是牽涉到民眾權益的部分，真的是要謹慎小心，要廣徵大家的意見。

