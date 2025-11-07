石崇良健保補充保費改革為何惹民怨？沈富雄肯定初衷直言改革方向錯估「相對剝奪感」
錯估政治時機？沈富雄：沒選過且政府「逆風」，做對的事也被反 應從根改革「健保架構」而非「沙灘上蓋房」
衛福部長石崇良拋出補充保費新制變革引發民怨大反彈，行政院長卓榮泰6日晚間急踩煞車暫緩規畫。同為醫界出身的前立委沈富雄接受黃暐瀚訪問時，肯定石崇良想改革健保財務的初衷，稱他是「好官、好的政治人物不是政客」，感嘆「好的政治人物一旦開始有所作為，就遭受到各方的修理，這很可憐，實在可憐」。但沈富雄也點出石崇良的錯誤：改革方向錯了，「用補充保費來，不是從根本去處理」，更誤判政治時機，「當你的政府正在走下坡的時候，你做的對的事情也有人要反你」。沈富雄直言石崇良誤判民意，以為「動的這些人多個一趴兩趴不會叫」，卻不知「台灣政壇氛圍不是金額大小、是相對收入，儘管一兩千塊也不服氣」。
沈富雄：石崇良是好官、我由衷佩服這個人
沈富雄開門見山表示「石崇良是一個好官、好的政務官，而且非常熟悉一個事務官該做的事情」。他說明石崇良做過健保局長，「他對所有健保局、健保事務該懂的事情他都很懂，非常的熟練」。沈富雄透露「他要升部長之前，我有拜訪過他，我由衷的佩服這個人」。
石崇良念茲在茲要處理健保財務問題
談到石崇良為何會引發這次爭議，沈富雄分析「他就是好官，他曉得健保的問題在哪裡，在財務，所以念茲在茲」。沈富雄認為石崇良的想法是「我一旦做部長，我一定要處理，這是應該」。
但沈富雄也指出石崇良的問題。第一點，「他是用補充保費來，不是從根本去處理」。第二點，沈富雄表示石崇良「想來想去，就說我動的這些人還算有錢，多個一趴兩趴應該不會叫」。
沈富雄認為「但是我們今天台灣政壇的氛圍不是這樣，不是金額的大小，是相對收入，你這根本不用補繳、不多繳我就要多繳，儘管是一兩千塊我也不服氣」。
錯估政治時機？沈富雄：沒選過且政府「逆風」做對的事也被反
沈富雄強調重點在於「當你的政府正在走下坡的時候，你做的對的事情也有人要反你，而且這些反你的人不見得是為了是非，也許他背後有他的人要來取代你的位置」。相對的，「當你的政府或者你的政黨正在起風的時候，你做什麼事情都沒人會反對」。
沈富雄以紐約市長選舉為例說明，民主黨新人曼達尼（Zohran Mamdani）帶動風潮，「他的主張民主黨裡頭的人大部分是不同意的，但是當他勢頭正起來」，很多民主黨人當他當選以後都說「我們今天只有都聽他的，他建了一個大帳篷，我們現在都在他的帳篷裡面，所以不能說意見不同，因為現在好不容易就是靠這個大家整合成一條心、一個聲音」。
沈富雄認為「我覺得石崇良錯過掉這個，因為石崇良從來沒有選過，他基本上不是一個政客，他是一個好的政治人物」。他感嘆「好的政治人物一旦開始有所作為，就遭受到各方的修理，這很可憐，實在可憐」。
當黃暐瀚問沈富雄是否挺石崇良，沈富雄回應「當然挺他，但是其實已經費盡心機用補充保費來救」。
健保補充保費非長久之計？沈富雄：應從根改革「健保架構」而非「沙灘上蓋房」
沈富雄直言「如果是我，我不會這樣做，我會從根去處理這個問題」。當黃暐瀚追問如果是衛福部長要怎麼做，沈富雄表示「我就把整個全民健保的架構、財務的架構，什麼架構也好，或者組織也好，我會重新把它修改成進一步的一勞永逸，現在是架構在沙灘上」。沈富雄強調「你今天用補充保費來補，這個不是辦法」。
