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石崇良再喊話保險業者「轉念」改保單！ 大家都住院只會賠更多 145

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

為了解決舊有醫療保單不住院就不理賠，造成醫院、病人都困擾的長久爭議，衛福部與金管會近來積極溝通，打算全面檢討醫療險的理賠規則。衛福部部長石崇良今（11）日再度重申立場，強調很多醫療處置跟手術已經不用住院，醫療費用只有住院的一半，喊話保險業者「為何不轉個念想」，現在不付的結果，大家都去住院，業者反而付更多。

現行醫療險不少仍以「住院」作為理賠條件，跟不上醫療照護新模式，石崇良昨拋出衛福部預計今年下半年開始推動「在家癌症治療」，比照國外經驗，讓民眾可選擇在家進行化療，且適用「全癌別」患者。同時，他預估今年底就會有新型保單。

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衛福部「在家癌症治療」的新政策也再度掀起有保險民眾的擔憂，擔心自己買的舊醫療保單恐不理賠。

石崇良中午出席衛福部與原民會中午共同召開的「健康給力、加持原力！」記者會，會後接受媒體聯訪再度重申立場，也向保險業者喊話。

石崇良表示，過去統計顯示，有六至七成國人有買商業保險，有的是醫療險，有的是醫療的附加險，簡言之，國人滿多有保單的，我們是從臨床上聽到反映，目前正推動的很多新醫療模式，世界各國都一樣，已轉向門診治療或居家醫療方式，卻因為有保單的民眾因私人保險理賠的關係，不願選擇門診或居家治療方式，造成醫院推動政策的障礙，衛福部才會跟金管會不斷在溝通，看看有什麼可能性。

石崇良說，最簡單的解決方式是新型保單的開發，直接納入新治療模式跟高價自費的項目，但畢竟很多人有舊保單，也已付出保費，應該從公平合理性上來討論。他舉例，像早些年開白內障幾乎都住院，後來改門診手術，業者也調整理賠了，因為保險時早預估有白內障風險在裡頭，保費計算基礎已納入，不應因為科技進步而改變。

石崇良表示，另外，心血管疾病要放支架或擴張術，很多國家已都是一日手術，且也從大腿置入改成手臂置入，但台灣多數還都要求住院，雖然很多醫院已發展經手的導管手術，但因為理賠沒改，反而造成醫療資源的錯置。

石崇良說，衛福部前年開始實施感染症患者「在家住院」，醫療費用僅是過去住院的一半，保險業者其實不用付出這麼多，但現在不付的結果，大家都去住院，不是付更多嘛！為何不轉個念想，實支實付，讓大家雙贏。

舊醫療險的理賠規則該如何改？石崇良強調，由於病人付出成本不一樣，未來都可以討論，或許不是全額理賠，可能是打折理賠，讓選項可以搭配現有的醫療方式。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

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