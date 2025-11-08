石崇良再拋新政 「專責醫師」明年擴大照顧0到6歲

衛福部長石崇良提出新政策，明年起0到6歲兒童將媒合醫師專責照護。資料照，廖瑞祥攝



為了替健保開拓財源，衛福部長石崇良拋出補充保費改革卻引發爭議；他今天（11/8）再端出新政策，將擴大現行「幼兒專責醫師」制度，從0到3歲有醫師照顧延長為0到6歲，並改名「兒童專責醫師」，讓更多幼兒獲得照護。

石崇良今天出席「台灣醫學週」開幕活動時提到，健保改革勢在必行，明年健保總額成長率，將採高推估5.5%，總額達9883億元，加上公務預算199億元，整體預算達1兆82億元。政府投入這麼多預算，就是為了因應挑戰，包括解決兒科萎縮的現況。

石崇良說，少子女化導致兒科病人減少，加上預防保健政策推行，孩子不生病、不看病，可能出現新冠疫情期間，兒童生病情況大幅降低，導致台大兒童醫院醫護人員比病人還多的情況，凸顯兒科量能失衡問題。

石崇良指出，預防保健是提升兒童健康關鍵，但台灣不能沒有兒科醫師；衛福部已匡列兒科預算，除用於難症、重症外，也將用於推動兒童專責醫師制度。

石崇良說明，現行「幼兒專責醫師制度」，是由地方衛生單位媒合0到3歲幼兒，由基層醫師提供照護，除檢視發育情形，也協助健檢、預防接種、牙齒塗氟等；截至今年3月，幼兒專責醫師已照護28萬4545名幼兒，覆蓋率65％。

石崇良表示，明年將把專責醫師的媒合年齡擴增為0至6歲，改為「兒童專責醫師」，負責提供醫療意見、協助執行預防保健，即使罹病兒童變少，兒科醫師也能貢獻所長，明年兒科小總額中有123.5億元用於基層西醫服務，約有100多萬名0至6歲幼兒受惠。

對於衛福部近期多項政策被批「走太快」，石崇良說，許多師長與朋友提醒他要放慢腳步，但挑戰就在門口，台灣人口結構變化快速，嚴重衝擊醫療人力，加上超高齡化與少子女化，他每天看著那些數字，真的睡不著覺；鄰近的韓國生育率近年已有回升，台灣卻毫無起色，「如果現在不設法用創新方式迎戰，對下一代真的沒辦法交代。」

