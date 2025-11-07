石崇良再拋「急診專屬病床區」

▲衛福部長石崇良提到，未來擬規劃大醫院要設置獨立急診病床區。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 為解決大醫院急診壅塞，衛福部長石崇良今（7）日提到，未來擬規劃大醫院的急診要規劃出「獨立急診病床區」，有固定的照護人力，將只需住1、2天的患者治療後，就可出院，提高醫院的病床效能。

石崇良今日出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」後，他提到自己過去在急診的經驗，有些患者不一定要住很長，通常處理48小時、甚至72小時就可以回家。

石崇良指出，這類人不一定要住院，讓病房可讓更為重症、有需求者優先住。他說，也就是在急診不僅僅是觀察，而是真正接受治療，需要有獨立空間，「不要像走廊」。

石崇良說，過去在急診觀察床的概念是在等待進行最後診斷，接著安排住院或轉院，但希望要提升在這個地方就可以得到確切的照護。他舉例，如有肺炎的患者，可先施打抗生素，觀察進展後若沒有惡化，就不見得要住院，可能轉為門診施打抗生素即可。

石崇良提到，可能還有一些輕微腦震盪的跡象，就可以在這個「短暫停留的空間」進行處理。他說明，像是林口長庚就有許多觀察床已經開始住院處置。今年也已經將急診的觀察床的護理、診療費用提升，讓醫院能重新規劃，針對這類短期診治的患者可更有效率運作。

時間上預計明年開始，石崇良指出，設置標準不需要另外訂定。他也提及，急診希望能有護病比，但因其人力是流動的，若有一個新的獨立區域，可提供一定程度的照顧量，將人力配置後，也可減輕其他在急診護理的人力壓力，不用跑來跑去之餘，也有制度化的作業。

