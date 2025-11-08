石崇良再端新政！防兒科萎縮 擴大適用0至6歲有專責醫師照顧
健保財務吃緊，衛福部提出補充保費改革，引發民怨，部長石崇良挨批溝通不足、政策走太快，導致政策三天之內被行政院出面喊停。不過，他仍一再端出新政策，昨天宣布急診將設病床區，把觀察床改為短期住院，今天再拋出將擴大幼兒專責醫師制度，從現行0到3歲每人安排專責醫師，改為0至6歲均有專責醫師照顧，並因應族群增加，改稱「兒童專責醫師」。
2025年健保總額預算為9286億元，加上行政院公務預算共181億元挹注，實質成長率達8%，明年健保總額成長率，將採高推估5.5%，總額達9883億元，加上公務預算199億元，健保合計可支配預算，達1兆82億元。石崇良說，政府挹注如此多預算，設法因應前述挑戰，而要務之一便是提出解決「兒科萎縮」現況，為此，已編列兒科「小總額」，共249億元。
石崇良表示，國內新生兒數量變少，加上預防保健政策推行，若兒童因此減少生病、看病，恐出現新冠疫情期間，因幼兒園實施佩戴口罩、勤洗手的防疫措施，兒童生病情況大幅降低，導致台大兒童醫院門可羅雀，「醫護人員比病人還多」。預防保健是提升兒童健康關鍵，但不能因此造成台灣沒有兒科醫師，因此兒科小總額，除用於難症、重症外，也將用於「兒童專責醫師」給付。
現行幼兒專責醫師制度，是由地方衛生單位，媒合0到3歲幼兒，由基層診所專責醫師看診，除檢視身體發育情形，也會在預防保健、疫苗注射、牙齒塗氟等層面提供協助，對於這群尚無語言能力的兒童，也可藉看診時間，檢視是否遭遇兒虐，成為第一道兒虐防線。截至今年3月，幼兒專責醫師已收案28萬4545位幼兒，覆蓋率65%。
石崇良說，預計明年將專責醫師媒合年齡，擴增為0至6歲，因少子女化，許多父母都是新手父母，缺乏照顧經驗，這些「兒童專責醫師」，可從醫療專業提供意見，並協助執行預防保健，「不一定要看病」，即使罹病兒童減少，兒科醫師也能發揮所長，明年兒科小總額中，共123.5億元用於西醫基層，將用於給付專責醫師提供的相關服務。
衛福部近期多項政策被批評「走太快」。石崇良表示，許多朋友、師長提醒他要放慢腳步，「一直拋新政策會完蛋」，但他眼看挑戰就在門口，我國人口結構變遷，醫療人力遭遇衝擊，且已進入超高齡化、少子女化，韓國生育率近年已止跌回升，我國生育率卻仍沒有起色，看著人口數字報表，他幾乎夜不得眠，認為「再不設法用創新方式迎戰，對下一代將無法交代。」
