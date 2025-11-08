石崇良出席台灣聯合醫學會學術演講會 (圖)

其他人也在看
賴總統暢談健保制度與「健康台灣」政策 (圖)
總統賴清德8日在圓山大飯店，出席「第78屆醫師節慶祝大會」，致詞勉勵照顧國人健康的醫師們，並暢談健保制度與「健康台灣」政策。中央社 ・ 6 小時前
石崇良出席醫師節慶祝大會 (圖)
中華民國醫師公會全國聯合會8日在台北圓山大飯店舉辦「第78屆醫師節慶祝大會」，會中並頒發多組獎項表揚在醫療領域無私奉獻的醫師們，衛福部長石崇良（圖）應邀出席。中央社 ・ 6 小時前
賴總統出席醫師節慶祝大會 (圖)
總統賴清德（右2）8日在圓山大飯店，出席「第78屆醫師節慶祝大會」，向在場醫師揮手致意。中央社 ・ 6 小時前
北市公車自撞路面施工告示牌釀3輕傷 (圖)
台北市松江路四平街交叉路口發生公車自撞路面施工告示牌意外，釀3人輕傷，包含1名女乘客及2名幼童在車內摔倒。警方初步調查駕駛自稱因恍神釀禍，車禍原因待查。中央社 ・ 7 小時前
賴總統出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕（3） (圖)
總統賴清德（前右）8日上午在台大醫院國際會議中心出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」開幕典禮，和與會者握手致意。中央社 ・ 11 小時前
屏東春日鄉力里圳百週年 縣府邀日方共慶 (圖)
日本工程師鳥居信平百年前創建力里圳，屏東縣長周春米（左3）邀請鳥居信平之孫鳥居徹（右3）、靜岡縣袋井市前市長原田英之（右2）共慶水圳百週年。中央社 ・ 5 小時前
應對全球威脅 美國防部大幅簡化武器採購流程
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天公布五角大廈武器採購方式的全面性改革，在全球威脅日增之際，讓軍方能更迅速地獲取技術。中央社 ・ 10 小時前
吳明賢喊話「健保改革一定要成功」 (圖)
「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」開幕典禮8日在台大醫院國際會議中心舉行，台灣醫學會理事長吳明賢（圖）致詞最後，對著坐在台下的總統賴清德、衛福部長石崇良，喊話「健保改革一定要成功！」。中央社 ・ 8 小時前
賴總統頒發終身醫療奉獻獎給邱泰源 (圖)
總統賴清德（左）8日下午出席「第78屆醫師節慶祝大會」，會中頒發114年度終身醫療奉獻獎給前衛福部長邱泰源（右）。中央社 ・ 6 小時前
「2025好友港節市集」8日登場 感受最「港」動的盛會
[Newtalk新聞] 台港經濟文化合作策進會與大陸委員會共同舉辦的「2025好友港節市集」，今（8）日在華山文創園區熱鬧開幕。活動以「台港澳共振」為主題，除了邀請知名藝人曾寶儀擔任活動大使與現場民眾同樂外，也讓民眾享受由在台港澳朋友所設置的道地美食及文創商品攤位，同時欣賞由謝雅兒、劉志遠x謝宇威等台港歌手所帶來的精采演出，讓所有參與民眾都能沉浸在一個最「港」動的周末午後時光。 市集開幕式由策進會董事長賴秀如主持，陸委會副主委兼策進會董事李麗珍及港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水於現場大力支持。 賴秀如致詞時表示，好友港節市集已邁入第三屆，前兩年的好友港節市集佳評如潮，今年的報名攤商非常踴躍，希望未來市集規模會越來越盛大，讓更多好朋友一同參與每年的台港澳盛會。「好友港節市集」正是架起台港澳最溫暖且有力的橋樑，讓台灣民眾看見港澳新住民在台灣這塊土地發光發熱的故事。歡迎大家在這周末盡情享受最「港」動、最具港澳氛圍的週末市集。查看原文更多Newtalk新聞報導登歐洲議會演說「意義非凡」 蕭美琴9日清晨抵台將發表談話淘寶和拼多多可能被下架？陸委會：沒在台落地 別做不符營業項目的事新頭殼 ・ 4 小時前
臺北天文館12月專家演講 聚焦臺灣氣象衛星
記者劉昕翊／臺北報導 隨著太空科技的飛速發展，氣象觀測不僅依賴地面觀測站，還透過繞行地球的氣象衛星，全天候偵測大氣變化。臺北市立天文科學教育館今（7）日公布，青年日報 ・ 1 天前
李千娜痛別顏正國「謝謝我的超級英雄」黃尚禾哽咽無法江湖再見...淚喊：國哥殺青了
李千娜痛別顏正國「謝謝我的超級英雄」黃尚禾哽咽無法江湖再見...淚喊：國哥殺青了娛樂星聞 ・ 6 小時前
追思共諜挨轟敵我不分！鄭麗文喊「邀請時未提吳石」：他不在政治犯定義
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日要出席白色恐怖秋祭追思，但這個活動紀念的是反對內戰、要求和平與民族統一而犧牲的青年，甚至還有被中共稱為「密使一號」的共諜將官吳石。鄭麗文挨轟敵我不分，今（8）日發聲稱，日前收到的邀請資訊當中未曾提及吳石等人，「吳石、朱楓等人並不在我們所認定的『政治犯』定義中」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
極光培育計畫》林蔚然亞錦賽初登場就摘金 看齊偶像羽生結弦傷病也能克服
極光冰場11歲小將林蔚然今年8月在亞洲花式滑冰錦標賽小齡男子個人賽、國際賽首戰就摘金，9月在全國花式滑冰錦標賽升級挑戰少年男子組也拿下金牌，他從髮型、戰袍都向2022年結束競技生涯、2屆冬季奧運金牌的偶像羽生結弦看齊，挑戰更多國際賽舞台。TSNA ・ 11 小時前
已進加護病房！賴清德終於想到「要國旅加油」 王鴻薇開酸了
ITF台北國際旅展昨（7）日開幕，湧入超過6.3萬人，總統賴清德親自出席，提出發展國旅的有利條件，並喊話國旅要加油，「若觀光的品質差不多、花的費用差不多，國人可能會優先選擇到國外旅遊」，此番言論引來國民黨立委王鴻薇開嗆，賴總統上任1年多，終於想到國旅產業了。中時新聞網 ・ 13 小時前
禁宰令解除！台中建國市場豬肉攤買氣爆棚 攤商剁肉剁到手軟
台中建國市場是中台灣最大公有市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天「禁宰、禁運」令，攤商苦等半個月終於等到復市，市場內豬肉攤今天一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，剁肉聲、秤重聲此起彼落，久違的溫體豬香氣再次飄散開來。中央祭出15天豬隻禁運、禁宰令，6日中午全面解禁運輸，7日凌晨零時開放批發屠宰，因國內豬肉需經過自由時報 ・ 11 小時前
出席白色恐怖追思會 鄭麗文強調吳石是間諜跟政治思想犯不同
國民黨主席鄭麗文今（8）出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，雖因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石惹議，但鄭麗文仍堅持出席。鄭麗文聯訪時也強調，自己所收邀請函皆無「吳石」二字，而白色恐怖的政治受難者，主要為為了政治信仰坐黑牢甚至冤獄死亡的人，但是吳石是懷有任務的情報工作者，是做間諜，與政治思想犯並不一樣。中時新聞網 ・ 5 小時前
「台灣豬回來了！」 賴清德:：政府會全力防疫一起支持台灣豬
市場恢復供應溫體豬肉，賴清德總統今天透過臉書表示，台灣豬需要大家繼續努力守護，請不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家一起用行動支持台灣豬。總統另在社群平台發布快問快答影片，愛吃的小吃包括肉圓、小籠包、控肉飯、烤香腸、大腸麵線、黑白切、排骨自由時報 ・ 6 小時前
力拚經濟復甦傳產！林岱樺高雄打造護國產業
南部中心／綜合報導高雄市長參選人、民進黨立法委員林岱樺發布「三大護國產業」市政規劃，喊出「讓工廠接得到訂單、人民賺得到錢」。林岱樺表示，她推出「護國產業」戰略三角，就是要讓高雄從傳統工業重鎮，轉型為守護台灣安全與繁榮的戰略基地。民視 ・ 8 小時前
今天動了梅》東園國小奪世界少棒冠軍 不打罵、重溝通奪冠關鍵曝光
東園國小少棒隊今年夏天勇闖威廉波特，睽違29年為台灣奪下世界少棒冠軍。總教練駱振宇在關鍵第六局、7：0領先時仍喊暫停，對孩子說出那句被轉播收音記錄下的經典話：「都是你們在帥，我都沒帥到，我只是上來帥一下。」他笑稱早知有別麥克風，但「就算沒別，我們也一樣，因為球隊從不靠打罵教育。」中時新聞網 ・ 10 小時前