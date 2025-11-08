石崇良出席醫師節慶祝大會 (圖)

其他人也在看
賴總統暢談健保制度與「健康台灣」政策 (圖)
總統賴清德8日在圓山大飯店，出席「第78屆醫師節慶祝大會」，致詞勉勵照顧國人健康的醫師們，並暢談健保制度與「健康台灣」政策。中央社 ・ 12 小時前
石崇良出席台灣聯合醫學會學術演講會 (圖)
衛福部長石崇良（圖）8日在台大醫院國際會議中心出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」，發表演講「以突破創新思維迎接超高齡社會」。中央社 ・ 17 小時前
賴總統出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕（3） (圖)
總統賴清德（前右）8日上午在台大醫院國際會議中心出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」開幕典禮，和與會者握手致意。中央社 ・ 17 小時前
醫師節慶祝大會 感謝醫療人員付出
第78屆醫師節慶祝大會，醫界齊聚一堂，表揚長年奉獻醫療服務的醫師與團隊。今年除了表彰傑出醫師，也肯定醫療影視作品對人醫精神的傳遞，也向每一位守護生命的醫者致敬。「要頒發廣電類優勝作品，由大愛電視...大愛電視 ・ 8 小時前
賴總統表揚行醫滿70年資深醫師許家延 (圖)
總統賴清德（左）8日下午在台北圓山大飯店出席第78屆醫師節慶祝大會，會中表揚「行醫滿70年資深醫師」獲獎者許家延（前右），比讚給予肯定。中央社 ・ 12 小時前
吳明賢喊話「健保改革一定要成功」 (圖)
「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」開幕典禮8日在台大醫院國際會議中心舉行，台灣醫學會理事長吳明賢（圖）致詞最後，對著坐在台下的總統賴清德、衛福部長石崇良，喊話「健保改革一定要成功！」。中央社 ・ 15 小時前
賴總統出席醫師節慶祝大會 (圖)
總統賴清德（右2）8日在圓山大飯店，出席「第78屆醫師節慶祝大會」，向在場醫師揮手致意。中央社 ・ 12 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 8 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
悲！孤獨死26天才被發現 六都求救鈴裝設率不足５成
高齡化浪潮下，「孤獨死」現象日益頻繁，北市議員調查發現超過四成的「孤獨死」在過世三天後才被發現，最久甚至達二十六天。政府為此鼓勵獨居長者家中裝設緊急求救鈴，但六都中安裝率最高的新北市也僅達四成五，凸顯長者獨居安全出現嚴重隱憂。中天新聞網 ・ 1 天前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 13 小時前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 19 小時前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 9 小時前
叩! 誤以為旋轉踏板飛出 女騎士擦撞轎車涉肇逃
中部中心 / 中部綜合報導台中一名女騎士，騎車過程擦撞轎車，有聽到叩一聲，低頭查看機車的飛旋踏板，以為只是踏板飛出來，不曉得發生擦撞，離開現場涉嫌肇逃，被車主揪出報案逮人。另外六分局警方，偵辦肇逃案，調閱監視器發現，轎車懸掛偽造車牌，最後查到持有多面偽造車牌，挖出案外案，罪加一等。肇事車撞車後 只剩一顆大燈仍照開不誤。（圖／翻攝畫面）轎車行經台中西屯區廣福路，猛烈往停放在路旁的車輛撞上去，砰的一聲，轎車轉了一圈才停下來，但駕駛根本沒下車，裝沒事跑了，涉嫌肇逃。警方獲報，調閱監視器，以車追人，發現駕駛開著受損只剩一顆大燈的轎車逃逸，同時鎖定車牌號碼，發現車牌造假。警方向法院申請搜索票，展開查緝行動，果真發現，陳姓嫌犯持有多面偽造車牌女騎士騎車撞車後以為只是飛旋踏板彈出 結果竟然是撞車 涉嫌肇逃。（圖／翻攝畫面）另外一起肇逃案，發生在台中北屯，女騎士騎車經過轎車後，撇頭往左側看了一下，好像是左側飛旋踏板彈出來了，但她不以為意，但挨撞車主可氣炸了，因為騎士撞上她的愛車，留下刮痕。女騎士被通知到案，表示有聽到扣的一聲，以為只是飛旋踏板彈出來，不知道撞到車，並非故意肇逃，願意負起賠償責任。原文出處：叩！誤以為只是旋轉踏板飛出 台中女騎士擦撞轎車涉肇逃 更多民視新聞報導黑賓士狂飆2鎮！竊車賊連撞2人 毒品灑滿車內警封路圍捕終落網行竊「珊瑚媽祖」犯嫌身分曝光 在當地做八大缺錢花「還沒銷贓就被抓」不到30秒! 高雄男偷價值50萬金項鍊 才跑150公尺就遭逮民視影音 ・ 1 天前