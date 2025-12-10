石崇良喊訓練差太遠了！下指導棋 排除「急診、家醫」做醫美 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

衛福部規劃明年1月推動醫美管理新制，消滅「直美」醫師，限縮醫美手術醫師資格，醫事司原本與醫界團體磋商後，達成共識，把能夠執行美容醫學手術的專科醫師範圍擴大至11個大外科，但衛福部長石崇良今（10）日證實親下指導棋，要求醫事司今與11個專科醫學會及醫師公會全聯會重新討論，石崇良也清楚表態「我當然認為急診、家醫這二科不應列入大外科」。

衛福部預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，明年1月1日起要加嚴醫美分級管理，並於今年11月26日、12月3日二度邀集醫界團體開會，對外公布達成數點共識。

共識中最明確的是，衛福部與醫界確立「直美」醫師的「關門條款」，明確界定出108年後畢業生須完成2年PGY（畢業後臨床醫學訓練）才能執行醫美業務。

有爭議的則是，共識之一把施行美容醫學手術醫師資格擴及至11個大外科系列：外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科、家庭醫學科，引發外界點名「急診、家醫」兩科資格質疑。

石崇良今在立法院備詢，不管在質詢台上回應立委，或在台下接受媒體詢問時，他都清楚表態，「如果你問我個人意見，我當然認為這急診、家醫二科不應列入大外科」。

石崇良說，針對上次會議討論出來的11個專科，他特別把部定專科的住院醫師訓練內容拿出來一一做比較，裡面有關於外科的訓練，「急診科跟家庭醫學科跟其他外科系有明顯的落差」，本身也是急診科醫師出身的他舉例，雖然急診過去都是被列在大外科，因為要處理創傷，但這跟實際到手術房開刀還是有落差。

石崇良強調，這11個專科範圍會改變，上次只是會議代表的共識，並不是最終的衛福部版本， 行政機關還是有行政管理上的考量，除非這兩科的住院醫師訓練內容要改，否則初步檢視起來，「它們並不是所謂的大外科」。

石崇良說，今日會議重點，除了重新討論能夠執行美容醫學手術的專科醫師範圍之外，針對高風險醫美手術，也會限定指定由一定專科才能做，以眼科為例，外科訓練主要在顏面，對其他手術是不是也內行？就需要討論。譬如說，腹部整形手術，就沒有納入所有外科，只允許整形外科、外科跟婦產科，這點會再細分，不能說眼科也能做腹部，這個就差太遠了！必須得考量訓練背景相關性，做更細緻的討論才對。

另外，以抽脂為例，過去是規定單次抽脂1500cc，才納入最高風險手術，石崇良說，這點也會討論，做一些調整，難不成抽1300cc風險就比較小嗎？其實，應以全身麻醉來看，抽脂都是高風險，檢視過去發生的案例，亦確實跟麻醉方式有關係，因此，如果全身麻醉抽脂，不論cc數都將納入高風險。同時會再去加入全身麻醉的生殖器整形手術，限定執行的科別，僅有整形外科、泌尿科及婦產科。

石崇良表示，醫界不少人一聽到「評鑑」就有陰影，對名詞很憂心，改用「認證」衛福部並不反對，但認證單位要具有公信力，且認證內容還是要經過衛福部認可，醫界專業自律衛福部也尊重，但還是要看執行結果，參與認證情形跟通過情形，資訊要透明公開，有平台可供查詢，否則衛福部仍不排除強制要求醫美診所評鑑。

