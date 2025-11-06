石崇良喊話「謝謝高股息」 財經專家搖頭：跟利息不一樣





健保補充保費改革引發爭議，首當其衝的「存股族」怒批政府搶錢，對此衛福部長石崇良今（6日）親上火線強調，並強調改革是讓制度更公平、健保能永續，但似乎澆不熄股民的怒火，就連財經專家「股魚」也直言此舉對存股族不公不義，還反問石崇良若有投資「要不要先試試？」

衛福部規劃修正「全民健康保險法」第31條，研擬健保補充保費3大改革，包含提高單筆扣繳上限、獎金扣除額調整為每年最低工資4倍，及租金、利息與股利改採結算制，結算制影響達480萬人，挹注健保約新台幣100億至200億元，但相關消息引起大批網友反彈，並且批評「薪水已繳健保股利又被扣」。

針對外界質疑政府搶錢，石崇良稍早表示，健保30年前開辦時並沒有補充保費，以民眾薪資為主要來源，靠著台灣戰後人口紅利、薪資成長讓健保穩健走過10、20年，如今高齡化與少子化導致勞動人口從2015年的1700多萬人逐年下滑，如果只靠薪資繳保費，人口變少、支出變多，年輕世代壓力會越來越重，因此改革有其必要，但目前仍在研議階段，會廣納意見同時避免影響小資族，尤其進行補充保費調整是考慮年輕族群，「感謝高股息、高股利族群為健保基金付出更多貢獻」。

石崇良提到，以每年健保保費收入近9000億元計算，財務缺口會慢慢出現，因此勢必要調整健保財務結構，「總有一天要做改革，而且越早做對健保財務越好」，提早調整補充保費，挹注健保收入，可以減緩調整一般保費，延後對更多人的影響。

他還強調，大家都不希望錢被政府拿走，但這跟收稅不一樣，健保保費的用途都是用在醫療，不會拿去別的地方，健保的行政費用也會由政府另外編列公務預算，所以不論補充保費或一般保費，都是用在照顧民眾健康，希望外界能給予支持。

上述說法並非人人能接受，財經專家「股魚」隨後轉發相關新聞並且寫道，「只有感受到對存股族滿滿的不公不義，股息與利息是不一樣的東西。」

根據股魚說明，.發利息時本金不會減損（利息：100元 利率2%、100+2=102），但發股利時本金對等減損，要填息才是真的入袋（股息：100元殖利率2%、98+2=100元），由此可知股利並非真的收入，概念更像是資本利得，不禁令人納悶「賺了空氣還要繳稅？」

他還隔空喊話石崇良表示，「怎麼會對非收入額外加徵課稅，還一臉正經的說謝謝股民呢！長官你有投資嗎？要不要先來試試看？」

