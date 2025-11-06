石崇良嗨喊「謝謝高股利者」！ 網炸鍋：只挑軟的割、滾下台

醫界力挺補充保費改革，網友氣炸直呼，存股族變有錢人了。（圖：資料照）

衛福部研議將股利、利息、租金改為「年度結算制」，累計超過2萬元就課2.11%。部長石崇良今天（6日）親上火線表示，健保是全民最大資產，「謝謝高股息、高股利者的貢獻」。這番話卻讓網友炸鍋，質疑股利收入不過2萬元，怎麼會變成有錢人，被政府層層剝皮。網友痛批「政府不敢課富人稅，就挑軟的割」、更有人直呼「謝你x啦，滾下台。」

衛福部規劃的新制重點包括三大變革：1、股利、利息、租金改為「年度結算制」，累計超過2萬元就課2.11%。2、補充保費上限從1000萬元提高到5000萬元。3、獎金課徵門檻改為最低薪資4倍（約11.8萬元）。

石崇良今天中午臨時舉行記者會，親上火線強調，改革是為了健保的付費公平性，目前人口結構和經濟發展型態改變，為了保費收取的公平性，「謝謝高股息、高股利者的貢獻」。

石崇良的構想得到醫界的支持，認為改革方向合理。台灣醫務管理學會理事長洪子仁認為，為了增加健保的財務韌性，勢必要找到收入來源，現行規定讓部分民眾以拆單、分割等方式規避補充保費，衛福部的改良方向很合理，雖然存股族、包租公可能會覺得這些利息是自己努力賺來的，但其實健保的精神本就是健康的人幫助不健康的人、有錢人幫助經濟弱勢，現在只是回歸初衷。

不過PTT八卦板網友卻罵聲連連，直呼「定存族、存股族，現在居然都叫做有錢人了，笑掉大牙」、「定存160萬就超標了，現在160萬買得到1坪廁所嗎？這算哪門子有錢人啊。」還有人大酸「發股息叫貢獻，那以後是不是也要頒感謝狀？」、「健保感謝高股息者貢獻，台股謝謝被割韭菜。」