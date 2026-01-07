石崇良坦承「我們確實沒成立少子女辦公室」 黃國昌讚：講得非常好、公開打臉政院

衛福部部長石崇良。 圖：張良一 / 攝（資料照）

針對民眾黨立委黃國昌日前在藍白共推台灣未來帳戶法案時，質疑衛福部從未成立「少子女化辦公室」，行政院則稱，早在2017年就成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，跨司署共同研議相關政策，2018年中央政府更進一步拉高層級，在行政院的主導下，提出少子女化對策計畫。黃國昌今（7日）質詢衛福部長石崇良時，再度追問是否有有成立，石說，「我們確實沒有成立少子女化對策辦公室」。

行政院發言人李慧芝去年12月25日指出，衛福部早在2017年就於部內成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，跨司署共同研議相關政策，2018年，中央政府進一步拉高層級，在行政院的主導下，提出少子女化對策計畫，跨部會合作、推動各項生育支持政策。她說，政院目前已核定於2026年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，進一步對焦生育家庭各類需求與問題，降低國人生育成本，營造友善生育環境，另外，因國家發展需要、回應社會期待，衛福部也將於2026年正成立兒童專責單位「兒少及家庭支持署」，以期能夠制定、落實更完善的兒少及家庭政策。

黃國昌上午於立法院司法及法制、衛環聯席會議質詢石崇良時，他質疑，先前他曾說少子女化辦公室是騙局一場，結果行政院派發言人稱有成立，但民眾黨團發函衛福部索取少子女化辦公室成立半年的所有資料交出來，但衛福部不交，「現在衛福部是怎麼樣，官威很大嗎？要你們交資料不交，可以這樣嗎？今天下班以前送來，有沒有問題？」

石崇良坦言，「我們確實沒有成立這個少子女化對策辦公室」。黃國昌大聲砲轟，那奇怪啦，為什麼行政院說有？你說沒有？誰講的是對的？石崇良回應，在院層級的話，有「少子女化對策計畫」。

黃國昌表示，行政院發言人說「衛福部有成立少子女化辦公室」，這不是他說的，現在又說沒有？怎麼一個政府單位說詞，上面、下面不一樣？再說一次？衛福部到底有沒有成立少子女化辦公室？

石崇良答詢稱，在署、部的時代是沒有。黃國昌追問，2017年4月12日有沒有成立少子女化辦公室？石回應，「在我的印象裡面……沒有成立這個」。黃國昌大讚，講得非常得好啊，今天衛福部部長公開打臉行政院，說謊！

黃國昌當場要求衛福部下班前正式回函給他，石崇良答稱「沒有問題」，黃國昌稱，「你就回函給我，說從來沒有成立過，所以黨團要的資料，你們無從提供」，因為根本從來沒有成立過，這樣就好了。石崇良也再度說，「本部確實沒有成立過」，並再度允諾下班前回函。

