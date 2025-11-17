石崇良宣布本周擴大抽查蛋 盧秀燕肯定食安處主動查獲 187

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼超標，限令禁止移動與上架，卻疑似因短暫解除移動管制，誤以為可恢復出貨，被台中市食安處查獲轄內龍忠蛋行有芬普尼蛋，再度通報中央與彰化縣政府；衛福部長石崇良強調，在限制問題畜牧場的雞蛋一律不得上架的情況下，仍發生此類事件，確實需要進一步釐清責任，現由台中市衛生局查明。台中市長盧秀燕今（17）日肯定食安處主動查獲、通報、要求下架，如果沒有食安處主動稽查，中央、地方都不知道。

台中市衛生局長曾梓展表示，第一波禁令是在11月7日接獲通報，當時馬上啟動所有通報機制，要求販售平台、廠商都下架，10日查獲龍忠蛋行有該批雞蛋，14日檢驗結果出來，發現芬普尼代謝物含量0.05ppm，與規定殘留容許量標準0.01ppm不符，依規通報中央與彰化縣政府。

曾梓展進一步說，蛋行回覆該批雞蛋，是因文雅畜牧場在8日稱已解除管制，才在9日進貨，至於誰解除管制，已由檢調調查中。

石崇良表示，目前持續釐清畜牧場與蛋行責任，問題雞蛋仍禁止上架，為避免再度發生類似情形，將擴大抽查範圍，預計自本周起提高抽查件數。但關於問題畜牧場遭移動管制還出售蛋品，主要由農業部負責調查，待釐清相關事實後將進行裁處。現在仍需等待農政單位完成調查，才能對外清楚說明。

至於問題畜牧場何時解除移動管制，石崇良說，因涉及農政單位權責，農政單位將與食藥署同步討論，待調查進展明朗後，再作積極決定。由於目前檢調尚未完成偵辦，問題畜牧場仍維持禁止移動狀態。

彰化縣動防所表示，因雞蛋已被列為證物，銷毀需經檢方同意，業者私自出貨部分則移請偵辦。彰化地檢署說，縣府基於刑案事證考量，確已向檢方請示能否銷毀封存雞蛋，承辦檢察官將會同抽樣採取部分雞蛋冰存，做為證物，其餘交由行政機關依權責處理。

