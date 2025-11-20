石崇良強力消滅「直美」！600名醫師未受PGY就上線被點名

衛福部長石崇良。游騰傑攝



今（20）日是衛福部長石崇良生日，他上午出席衛福部社會及家庭署新任署長布達暨宣誓典禮前受訪，面對記者祝賀時一度害羞道謝。被問到生日願望時，他笑說：「在這麼多媒體前談這個，沒什麼特別啦，就希望能多一點時間陪我老婆。」

針對衛福部預告修法、擬將「耳鼻喉科」正名為「耳鼻喉頭頸外科」，石崇良表示，此為原本的耳鼻喉科醫學會主動提出，因全球趨勢皆已採用「頭頸外科」名稱，訓練內容也不僅限於耳、鼻、喉三部位，而是涵蓋整個頭頸部外科專業。他強調，此次調整僅是名稱與專業訓練接軌，不會影響民眾權益；醫師人員的證書都不用更換，等到下次有更新的時候再一起就好。

此外，衛福部日前預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，新法規定所有執行一般醫美的醫師，須完成PGY訓練並修畢32小時課程；涉及醫學美容手術的部分則限定由外科系專科醫師執行。新制預計明年1月上路並溯及既往，所有醫美醫師得在上路後2及3年內完成補正。

石崇良說，醫美不是完全沒有任何的副作用或者是醫療傷害，且醫美多為健康民眾尋求改善，沒有醫療的急迫性，如果因為醫師的訓練不夠完整，而帶來額外的風險，對民眾的傷害跟醫學倫理上的要求，都必須檢討，此次才會去要求要完成PGY訓練才能執行醫美。

他指出，醫界過去傳統、長期就一直認為醫師不是一畢業就能夠獨立執行業務，才會有住院醫師的訓練要求，不論你未來是要走一般科或次專科，都要進行、完成住院醫師訓練，從來就不是想像一個醫師剛畢業就有辦法獨立執行業務，其他科都沒有這種現象，只有出現在醫美，現在只是把它導正回來，回到正規醫學教育的程序、過程而已。

石崇良補充，根據醫事司統計，PGY制度上路以來，全台僅約600名未經 PGY 訓練即執業者，比例並不高；由於美容醫學並無獨立的執業科別，目前僅屬一般科、不登記專科。

PGY是指主要是在醫學系畢業後，正式取得醫師執照後，進行為期兩年的不分科住院醫師訓練階段。 第一年以各科輪訓架構執行，保持社區醫學訓練及選修課程，且實際到各場域訓練。第二年採一般醫學內科、一般醫學外科、一般醫學兒科及一般醫學婦產科四專科訓練；除了四分組訓練外，另有不分組訓練之選擇。

