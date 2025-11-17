石崇良恩師、「台灣骨髓移植教父」陳耀昌病逝 台大醫院低調發聲了

完成國內首例自體骨髓移植，有台灣骨髓移植教父之稱的血液腫瘤醫學權威陳耀昌，今（17）日傳出病逝台大醫院，享壽76歲。對此台大醫院十分低調，僅對外表示，因涉及病人隱私，不便證實相關訊息，一切仍以家屬說法為主。

陳耀昌在台大醫院血液腫瘤科行醫超過30年，不但是台灣骨髓移植的先驅者，更一手奠立骨髓庫的基礎。並於1983年完成國內首例自體骨髓移植、於1984年完成首例異體骨髓移植、1986年完成首例冰凍骨髓移植、1992年完成首例周邊造血幹細胞移植、並且在1996年完成台灣首例CD34造血幹細胞純化移植，在幹細胞研究成果非凡。

除醫學專業外，陳耀昌也熱心社會服務，1993年推動臺灣首次骨髓登錄活動，並促成器官捐贈條例之修改，放寬捐贈者資格；擔任衛福部漢生病病患人權保障及推動小組召集人、總統府人權委員，為增進國民之「健康人權」發聲、催生「法醫師法」等，為2020年度台灣醫療典範獎得主。國際上，他也協助越南成立骨髓移植中心，發展醫療外交、擔任亞太骨髓移植學會（APBMT）的創會秘書長，其後並擔任理事長。

近年陳耀昌更投身文學界，把台灣歷史寫成文學作品；2016年出版的小說《傀儡花》被公視改編拍成電視劇《斯卡羅》，獲獎無數。

陳耀昌也是衛福部長石崇良的恩師，聽聞恩師辭世的消息，石崇良一度哽咽到說不出話來。

石崇良說，陳耀昌是他在台大醫院時候的老師，當時他是住院醫師，在血液跟腫瘤科學習，陳耀昌非常愛護他，後來他轉任公職，推動再生醫療，在擬定特管辦法，好讓細胞治療可以在台灣臨床使用，擬定過程當中「老師是我最重要的指導者」，強調當時候寫這些辦法、甚至後來《再生醫療法》立法，陳耀昌都是首席顧問。

