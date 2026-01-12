石崇良憂未來帳戶排擠資源！民眾黨團酸：4500億投資 比撒5931億划算

民眾黨立法院黨團與國民黨立法院黨團共推「台灣未來帳戶」政策。 圖：民眾黨團 / 提供

針對藍白推出未來帳戶政策，衛福部長石崇良受訪說，普惠式可能帶來的財務與資源排擠效應。民眾黨立法院黨團今（12日）批評，石崇良才在黨團總召黃國昌質詢下坦言「確實沒成立少子女化辦公室」，之後行政院又洗地說有「少子女化對策計畫」，8年花了5,931億，民進黨執政下，出生率不增反減。而藍白共推的未來帳戶政策，13年期特別預算、金額經費上限僅4,500億元，投資孩子、投資台灣，挽救從「少子化」到「稀子化」的全球最低生育率，讓台灣的孩子成年後承接的不是負債，而是可以勇敢衝刺夢想的資產，怎麼會不划算？

民眾黨團於臉書發文指出，民進黨執政9年，生育率直直落；石崇良在黃國昌質詢下坦承「確實沒成立少子女化辦公室」，那促進生育率4000多億預算花到哪？行政院趕忙出來洗地，說沒有辦公室但有「少子女化對策計畫」，但8年不只4000億，花了整整5,931億。

民眾黨團批評，沒整體策略、沒成效追蹤的大撒幣，讓台灣出生率不增反減：每年誕生新生兒從2016的20萬8,000人，陡降到2025的10萬7,000人，明年小寶寶數量恐怕只剩8萬多。如此慘烈的KPI，民進黨政府還不知反省、檢討政策方向，又端出「少子女化對策計畫2.0」。

民眾黨團強調，無止境亂撒幣救不了生育率，但投資孩子的未來與台灣經濟或許可以。由民眾黨團與國民黨團共同提出的《臺灣未來帳戶特別條例草案》把眼光放遠，從「福利補貼」轉為「長期投資」，幫助孩子累積長期資產。

民眾黨團也提出5點法案重點：條例明定為102年9月2日以後出生、未滿12歲，在我國境內有住所並符合年度居住滿183天的國民；出生即開戶，政府投入「第一筆金」，政府孩子出生後協助開立個人帳戶，第一年撥入5萬元啟動金，第2年至12歲止每年撥入1萬元；未成年前不可提領，成年後請領也不是「想花就花」，限定用在就學、就業、創業、購屋自備款與租屋費用等人生關鍵階段。整筆基金投資標的限於國內股票與債券，以達到風險管理、績效評估；專責機關保管、強化監督，基金將委託勞保局辦理收支保管，並交委託勞動基金運用局運用管理，草案劃定「基金監理會」，由政府機關代表、開戶人代表、專家學者及相關團體代表組成；及13年期特別預算、金額經費上限僅4,500億元。

民眾黨團說，用4,500億投資孩子、投資台灣，挽救從「少子化」到「稀子化」的全球最低生育率，讓台灣的孩子成年後承接的不是負債，而是可以勇敢衝刺夢想的資產，怎麼會不划算？「民進黨，還敢擋？」

