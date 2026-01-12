石崇良憂藍白「台灣未來帳戶」排擠資源 黃秀芳：孩子未來不應淪選舉操作 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

在野黨日前共同推動「台灣未來帳戶」法案，衛福部長石崇良今（12）日表示，相關政策可以討論，兒童是國家未來的主人翁，政府一定會盡全力照顧，但資源有限，可能會排擠更需要優先被照顧的族群。立委黃秀芳則認為，這樣的提案，社會有必要更全面、也更審慎地來看待可能帶來的財務與資源排擠效應。

石崇良說，衛福部自2017年開始推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，對於低收入戶與中低收戶入族群，政府以相對提款的方式優先照顧，讓兒童在成年後能擁有第一桶金，對於相關政策如何精進可以再討論，但若是普惠式的未來帳戶，恐怕將造成財務與資源上的相對排擠。

黃秀芳表示，台灣正快速邁入超高齡化社會，健保、財務、長照制度的永續，以及《社會救助法》擴大照顧範圍，未來每一項都需要更多且長期穩定的公共資源投入。如果將大量預算集中投入在普惠式的「未來帳戶」，是否會排擠真正急迫、最需要被照顧的族群，這是政府不能忽略的問題。

黃秀芳指出，政策設計不能只看「發不發」，更要誠實面對「錢從哪裡來、制度能不能長久」。如果沒有清楚的財源規劃與長期承擔，看似美好的承諾，最後恐怕只會變成孩子長大前就無法兌現的空頭支票。

黃秀芳強調，孩子的未來，不能只是政治口號，更不該成為選舉操作的工具。國家是大家的，政策如果一再掏空財政基礎、動搖長期制度，最後承擔後果的，仍然是下一代。

黃秀芳說，她期待的是一個經得起時間考驗、真正照顧不同世代需求的政策，也希望社會能以更理性、負責任的態度，一起討論台灣孩子真正需要的是什麼樣的未來。

照片來源：取自黃秀芳臉書

