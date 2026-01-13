石崇良憂「未來帳戶」資源排擠 民眾黨：投資孩子不划算？

國民黨和民眾黨合推「台灣未來帳戶特別條例」，由政府為12歲以下孩童帳戶先存一筆基金5萬元，每年再存入1萬元至12歲，投資成長型ETF。（圖：民眾黨提供）

國民黨和民眾黨近期合推「台灣未來帳戶特別條例」，由政府為12歲以下孩童帳戶先存一筆基金5萬元，每年再存入1萬元至12歲，投資成長型ETF；但衛福部長石崇良12日表示，若將資源放在該帳戶，擔憂會排擠需要被照顧的族群，盼更審慎且廣泛討論。民眾黨立院黨團回應，用4500億投資孩子與台灣，讓孩子成年後承接的不是負債，而是勇敢衝刺夢想的資產，怎麼會不划算？民進黨還敢擋？

民眾黨團指出，民進黨執政9年生育率直直落，石崇良在民眾黨團總召黃國昌質詢下坦承「確實沒成立少子女化辦公室」，那促進生育率4000多億預算花到哪？行政院趕忙出來洗地，說沒有辦公室但有「少子女化對策計畫」，但8年不只4000億，花了整整5931億。沒有整體策略、成效追蹤的大撒幣，讓台灣出生率不增反減。

民眾黨團續指，每年新生兒從2016年的20萬8000人陡降到2025年的10萬7000人，明年小寶寶數量恐怕剩8萬多，如此慘烈的KPI，民進黨政府不知反省、檢討政策方向，又端出「少子女化對策計畫2.0」。無止境亂撒幣救不了生育率，但投資孩子的未來與台灣經濟或許可以，由民眾黨團及國民黨團共同提出的《台灣未來帳戶特別條例草案》把眼光放遠，從「福利補貼」轉為「長期投資」，幫孩子累積長期資產。

民眾黨團說明，《台灣未來帳戶特別條例草案》法案重點，包括明確規範範圍、出生即開戶，政府投入「第一筆金」、未成年前不可提領、專責機關保管及強化監督，以及13年期特別預算，金額經費上限僅4500億元。用4500億投資孩子與台灣，挽救從「少子化」到「稀子化」的全球最低生育率，讓台灣的孩子成年後承接的不是負債，而是可以勇敢衝刺夢想的資產，怎麼會不划算？民進黨還敢擋？