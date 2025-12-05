石崇良承諾修改「醫師法施行細則」 波波牙醫名額將有上限

台灣基層牙醫師協會曁本土小牙醫聯盟近日成功拜會衛福部部長石崇良，就國外醫牙學歷回台考照制度、實習名額控管與學歷認可標準提出多項重大訴求，與部長進行深度討論，並獲多項明確承諾。

在立委廖偉翔（左四）居中協調下， 台灣基層牙醫師協會曁本土小牙醫聯盟成功拜會 衛福部長石崇良（左二）。（圖／本土小牙醫聯盟）

本土小牙醫聯盟今發新聞稿還原拜會過程。會中，聯盟向石崇良強調，醫師執照由國家核發，醫師素質攸關全民健康，政府必須嚴格把關，以免國外醫牙學歷回台考照制度破壞本土醫學生的訓練品質。石部長當場承諾，會遵循賴清德總統、行政院長卓榮泰及前行政院長蘇貞昌的承諾，國外牙醫學歷臨床實作適應訓練名額在其任內絕不超過五十名，並支持將名額上限明文寫入相關子法。

聯盟亦當面表示，民國 98 年由衛生署、教育部、考選部及醫界專家共同召開的跨部會會議，已決議國外醫牙學歷實習名額不得超過國內總量招生名額十分之一，而該場會議正是由石崇良部長主持，希望衛福部能將該會議決議寫入辦法。部長表示，後續將與聯盟持續討論制度細節，使規範更為清楚且可監督。

會中，石部長當場裁示啟動《醫師法施行細則》部分條文修正作業，預計於年底前完成。此次修法方向包括：刪除「或為當地國政府學校權責機關或其認定之教育專業評鑑團體所認可者」等爭議性文字；國外醫牙學歷審查將回歸「教育部已列入參考名冊」為基礎之106年學歷採認原則；並確立「國內學歷不能遠距教學之課程，國外學歷亦不得以遠距完成」的審查原則。

石崇良承諾，國外牙醫學歷臨床實作適應訓練名額在其任內絕不超過五十名，並支持將名額上限明文寫入相關子法。（示意圖／Pixabay）

若 OSCE（臨床技能測驗）正式納入牙醫師國考，國外學歷也將全面適用。國外學歷審認部分，依與國內標準一致之平等原則之標準審查。

此外，石部長亦當場指示衛福部規劃公開國外牙醫學歷學生每年通過國家考試與實習分發的相關數據，使社會大眾得以掌握名額使用情形，強化制度透明度。本土小牙醫聯盟則進一步呼籲考選部，同步公開學歷審查標準與結果，使波波醫師、波波牙醫資格審查不再處於黑箱狀態。

