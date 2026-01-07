石崇良改口少子女化辦公室已拉高到院層級 黃國昌：容不下實話的賴清德

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 ／ 攝（資料照）

衛福部長石崇良今（7日）接受民眾黨立委黃國昌質詢時，坦言「我們確實沒有成立少子女化對策辦公室」。石崇良下午發聲明，非實體辦公室，並指政策層級及整體策略已納入中央規劃，衛福部將持續配合行政院政策方向，與相關部會密切合作。黃國昌表示，石崇良備詢的大實話，戳破民進黨浪費4,484億的真相以外，更讓滿口謊言的行政院發言人躲著不敢出來面對。

黃國昌於臉書發文指出，石崇良今天備詢時說了大實話，「我們確實沒有成立少子女化辦公室」，除了戳破民進黨浪費4,484億的真相以外，更讓滿口謊言的行政院發言人躲著不敢出來面對。

黃國昌說，稍早，他看到石崇良為了幫賴清德政府繼續拗，拍了說明影片，坦白說，心中充滿感嘆。他批，賴清德政府已經容不下實話的人，未來即使有人說了實話，只會落得跟石崇良一樣的下場。

黃國昌質疑，至於少子女化的因應成效，從來也不是民進黨關心的重點，否則的話，面對全世界最後一名的出生率，有哪個政府還能趾高氣揚繼續說謊下去？

