石崇良改革補充保費受挫 醫界力挺：非全民加保費「是卑微請求」

記者簡浩正／綜合報導

衛福部長石崇良近日拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，沒想到引發民怨反彈。石崇良面對爭議回應，「去留從來不在我心中」。不過，台灣醫院協會理事長李飛鵬、台灣醫務管理學會理事長洪子仁等人今（7）日都公開力挺衛福部長石崇良。

石崇良今日上午出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」，受訪談到補充保費爭議時，他強調，所有的出發點都是希望能夠讓健保永續經營、財務穩健，照顧更多的民眾跟弱勢，讓健保精神「互助互利、量能負擔」能夠延續下去。

廣告 廣告

相關政策揭露未經跨部會、甚至金管會溝通。石崇良則澄清，這項政策在衛福部內部討論許久，過程當中跟很多財經專家都有討論過「但還是還沒正式的啟動」，只是偶然因為媒體專訪而被揭露。相關政策尚未正式進入到法制作業程序，若進入法制程序一定會有跨部會討論、一定會有對外的公聽會，不會只有部長的個人發言。

李飛鵬在今日研討會上力挺石崇良。強調「健康是投資不是支出」，過去4年健保總額成長率從3.3％增至5.5％，回應醫界增加健保總額就是石崇良。



他說石崇良是很有承擔的部長，真心希望推動台灣健保制度永續發展。而台灣人口老化嚴重，全體增加健保費又有其困難，因此，石崇良苦口婆心，希望從收入比較高的人來出一點、加收一點保費，「其實是一個滿卑微的請求。」並非要求全民加保費。

洪子仁認為應透過適度精算，分析採結算制所影響的規模。（圖／台灣醫務管理學會提供）

洪子仁受訪時則指出，石崇良的出發點絕對是好的，只是就如石崇良自己所說，「他走得稍微快了一點」，才會在網路上引起很多討論與反彈。他認為應透過適度精算，分析採結算制所影響的規模，讓經濟優勢者幫助經濟弱勢。

廣告 廣告

他致詞時也表示，「醫療支出是投資，不是成本。」投資健康，就是投資國力；投資醫療，就是投資社會韌性。願我們在座每一位，攜手共進，讓台灣醫療在數位與永續的雙軸驅動下，走向更有競爭力、更有溫度的未來。

中經院院長連賢明受訪時也指出，大家都覺得健保非常重要，卻又不太願意投入資源，石崇良拋出改革的想法，他認為應予以肯定。他並認為結算制會是一個比較公平的制度，但結算的起徵點到底要設定為多少，這是後續可以討論的重點。

余忠仁今上午出席台大醫院醫療成果記者會時表示，台灣正邁入高齡化社會，工作人口逐年減少，「保費要從哪裡來？」他認為補充保費的立論方向是合理的，只是徵收方式仍需討論與調整。

更多三立新聞網報導

補充保費政策惹民怨 蘇一峰批方向錯誤：「3類人多收費」才公平

民怨炸鍋！「補充保費」新制急轉彎 林靜儀曝心境：憂「1挑戰」

他騎車環島8天突「右腳無力」竟椎間盤突出！醫嘆「2因素」個案暴增3成

40歲以下糖尿病暴增25%！專家：市售飲品7成高糖「這癌症」發生率飆6倍

