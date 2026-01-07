石崇良稱沒成立少子女化辦公室晚間澄清 黃國昌：賴政府容不下說實話的人

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

行政院發言人李慧芝日前針對少子女化議題說，衛福部2017年就成立「少子女化辦公室」因應對策，7年花4000多億預算，但立院民眾黨團向衛福部索資，衛福部回函稱「沒有成立少子女化辦公室」，民眾黨團總召黃國昌今（7）日質詢衛福部長石崇良，石崇良也稱確實沒有成立少子女化辦公室，但晚間又發佈透過影片，改稱有成立任務編組建立平台。黃國昌晚間表示，石崇良為了幫賴清德政府繼續拗，拍了說明影片，坦白說，心中充滿感嘆，賴清德政府已經容不下實話的人，未來即使有人說了實話，只會落得跟石崇良部長一樣的下場。

廣告 廣告

黃國昌。（圖／資料照）

黃國昌指出，石崇良今天備詢時說了大實話，「我們確實沒有成立少子女化辦公室」，除了戳破民進黨浪費4484億的真相以外，更讓滿口謊言的行政院發言人躲著不敢出來面對。

黃國昌稱，稍早他看到石崇良為了幫賴清德政府繼續拗，拍了說明影片，坦白說，心中充滿感嘆。賴清德政府已經容不下實話的人，未來即使有人說了實話，只會落得跟石崇良部長一樣的下場。

黃國昌表示，至於少子女化的因應成效，從來也不是民進黨關心的重點，否則的話，面對全世界最後一名的出生率，有哪個政府還能趾高氣揚繼續說謊下去？



更多FTNN新聞網報導

少子女化辦公室去哪了？石崇良稱沒設又澄清 陳智菡諷：跟出生率一起蒸發

衛福部打臉行政院！ 石崇良：確實沒有成立少子女化辦公室

傳賴清德擬下鄉宣講總預算 黃國昌建議講為何不公布法律、不依法編預算

