石崇良稱狼醫「人都會犯錯」惹議 醫界緩頰：性騷與撤照不應劃等號

台大醫院發生醫師性侵女病患等性平事件，台大與衛福部遭監察院糾正。衛福部長石崇良昨說「人都會犯錯」，不是一次事件就永遠廢止醫師證書、執照，要有比例原則考量，引發外界質疑。醫界今（1/31）緩頰表示，石崇良是基於仁心寬厚與善念，性騷有層級，處理也有一定程序，不應將「性騷」與「撤照」直接劃上等號。

監察院近日通過糾正案，針對台大醫院性平事件，要求衛福部儘速完善相關法制，明確規範終止專科醫師訓練的要件、程序，適時轉換其他科別訓練機制等事項，以兼顧病人安全及醫師權益。

石崇良昨表示，所有犯過錯的人，不是一次就把他排除在社會之外，要透過輔導與改善讓其回到正軌，「人都會犯錯」，這是大家所共同認識的社會規則，不是說事件之後，就永遠廢止醫師執照或證書，還是要有一些比例原則的考量。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國今表示，石崇良部長仁心寬厚，應該是考量性騷案件的層級與醫師的工作權，如果一提到性騷馬上就跟廢止醫師執照連在一起，可能會有不公平的情況。

陳相國說，如果個人涉及性騷擾，已有法規可以規範，並由各機關性平委員會調查與懲處，各行各業在法律面前一律平等；若要廢止醫師執照，根據《醫師法》必須犯下性侵害、重大詐欺或極嚴重的醫療過失，經醫師公會或衛生局提出後，經醫師倫理委員會評議通過才能撤照。

陳相國指出，性騷擾案件層級很多，包括語言誤解、肢體騷擾到最嚴重的性侵，性平相關法規可以處理，社會氛圍卻有將性騷與撤照劃上等號的趨勢，與目前法律制度及比例原則不符。如果嚴重到撤照，應由醫師倫理委員會處理，該委員會的標準其實高於法律。

醫師公會全聯會、醫院協會、醫學中心協會今天也聯合發出聲明表示，理解民眾不安與疑慮，因醫療關係本質建立在高度信任之上，一旦發生傷害病人的行為，對受害者及社會信任都會造成深刻影響。

「任何對病人身心造成侵害的行為，都不應存在於醫療場域。」聲明指出，醫療體系的首要原則，是確保病人安全與尊嚴。醫療場域應是讓人安心求助的地方，任何違反性別尊重或侵害他人權益的行為，都不應被輕忽。醫界對此一向嚴肅看待，並支持相關事件獲得妥善調查與負責任的處理。

聲明提到，有關性別事件的調查與認定，目前已有性別平等相關法規及性別事件資訊專區等機制處理。對於疑涉性別不當行為的案件，應優先確保被害人保護，並透過性平機制進行專業調查。若查證屬實，醫界支持依法從嚴處理，絕不寬貸。

至於醫師執業資格的限制或撤銷，則依《醫師法》及相關法定程序辦理。醫師執業資格的管理與懲戒，中央及地方醫懲會依法有法學專家學者及社會人士，有明確規範與審查程序，其目的正是為了在保障病人安全下，依法做出最適切且具公信力的處置，讓確定不適任者被排除於醫療體系之外。

聲明強調，社會期待的是「不再發生傷害」，而非僅止於討論處罰形式。持續從源頭強化預防機制、重視專業倫理與性平教育，才能建立安全、受尊重且值得信賴之醫療環境。對此，醫界將與主管機關持續合作，加強預防與教育，落實醫療場域的安全與尊重。期盼透過合作與制度建構，維護醫療場域的安全與信賴，讓每位病人都能安心就醫，醫療同仁安心執業。

