石崇良稱狼醫「人都會犯錯」挨批失言 醫界：性騷、撤照不應劃上等號

台大醫院。（圖／報系資料照）

台大醫院接連爆出醫師性侵病患、婦產部主任性騷擾住院醫師等案件，監察院通過糾正台大及衛福部，而衛福部長石崇良認為「人都會犯錯」，如果一次事件就永遠廢除醫師執照，不符合比例原則，引發外界質疑。對此，中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國表示，性騷事件有很多層級，社會氛圍常將「性騷」與「撤照」劃上等號，與現行法律制度及比例原則不符，兩者不能混為一談。

監察院近日通過糾正案，要求衛福部盡速完善相關法規，明確規範終止專科醫師訓練的要件、程序，或適時轉換其他科別訓練機制等事項，避免涉案人員持續執業，兼顧病人安全及醫師權益。

不過，石崇良表示，「人都會犯錯，犯錯之後怎麼輔導回到正軌。」醫師有執業自由，不是一次事件就永遠廢止醫師證書、執照，還是有比例原則的考量。

針對石崇良的說法，陳相國指出，石崇良仁心寬厚，應是覺得性騷有很多種層級，如果說一犯性騷，馬上就跟廢止醫師執照連在一起，對於醫師的工作權、執業權可能不太公平，「他可能基於善念才會這樣講。」

陳相國提到，根據《醫師法》規定，必須是犯下性侵害、重大詐欺，或極為嚴重的醫療過失，經醫師公會或衛生局等單位提出後，經「醫師倫理委員會」評議，才可執行撤照程序。

陳相國說明，性騷事件有不同層級，包含言語誤解、肢體騷擾，以及最嚴重的性侵等，現行《性別平等工作法》或《性騷擾防治法》規範有很好處理，在法律面前各行各業一律平等，但現在社會氛圍常將「性騷」與「撤照」劃上等號，與現行法律制度及比例原則不符，兩者不能混為一談。

醫師公會全國聯合會、台灣醫院協會、台灣醫學中心協會也聯合發布聲明，能理解民眾不安與疑慮，因醫療關係本質建立在高度信任之上，一旦發生傷害病人的行為，對受害者及社會信任都會造成深刻影響。

聲明強調，「任何對病人身心造成侵害的行為，都不應存在於醫療場域。」醫療體系的首要原則，是確保病人安全與尊嚴。醫療場域應是讓人安心求助的地方，任何違反性別尊重或侵害他人權益的行為，都不應被輕忽，醫界對此一向嚴肅看待，並支持相關事件獲得妥善調查與負責任的處理。

聲明也指出，有關性別事件之調查與認定，目前已有性別平等相關法規及性別事件資訊專區等機制處理。對於疑涉性別不當行為之案件，應優先確保被害人保護，並透過性平機制進行專業調查，若查證屬實，醫界支持依法從嚴處理，絕不寬貸。

聲明提到，關於醫師執業資格之限制或撤銷，則依醫師法及相關法定程序辦理。醫師執業資格之管理與懲戒，中央及地方醫懲會依法有法學專家學者及社會人士，有明確規範與審查程序，其目的正是為了在保障病人安全下，依法做出最適切且具公信力的處置，讓確定不適任者被排除於醫療體系之外。

各會認為，社會期待的是「不再發生傷害」，而非僅止於討論處罰形式，持續從源頭強化預防機制、重視專業倫理與性平教育，方能建立安全、受尊重且值得信賴之醫療環境，因此各會將與主管機關持續合作，加強預防與教育，落實醫療場域的安全與尊重，也期盼透過合作與制度建構，維護醫療場域的安全與信賴，讓每位病人都能安心就醫，醫療同仁安心執業。

