石崇良稱補充保費新制「只是想法」 前立委鄭運鵬：以「健保捐」來理解較合適

為了替吃緊的健保財務開源，衛福部長石崇良拋出研議健保補充保費方案，初步利息、股利、租金1年合計超過2萬元，可能就要繳補充保費，引發議論。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 為補救吃緊的健保財務，衛福部日前研議三大方向改革補充保費，包含擬將利息、股利、租金等收入來源改採「年度結算」，凡事單年累計逾 2萬元，將會開徵 2.11%補充保費，獎金的起徵門檻也要改以「最低基本工資 4倍以上」為標準，引發部分民眾反彈；行政院長卓榮泰考量社會意見，昨（6）晚指示暫緩此規劃。衛福部長石崇良今（7）日也親上火線回應。

石崇良表示，所有政策的出發點都是以「健保不能倒」，讓財務永續、穩健經營，照顧更多弱勢民眾為出發點。但在設計過程中需要更多社會共識及討論，往後還會持續蒐集意見，為健保發展繼續努力。

被問到「推出這樣的政策有跟跨部會溝通討論？因為金管會也說不知道相關事情」，石崇良回應，草案在衛福部內部已討論許久，他們不斷為健保財務研析，過程中也有與許多財經專家討論，但目前修法「只是想法」，還沒正式啟動、沒有進入法治程序，否則一定會跨部會討論、舉辦對外公聽會，並表示「這個事件有點偶然，因為也是經過媒體專訪才揭露」。

石崇良強調，健保財務改革確實有必要性，改革不會停，要繼續走下去，後續還是會朝向如量能付費、公平負擔、照顧弱勢等「健保精神」發展，無論是保費結構調整、補充保費改革，甚至是增加財務來源，都會秉持上述精神持續討論。但為了不讓消息「以訛傳訛」，主要還是希望民眾了解，補充保費調整，只在討論過程，「並非既定政策。」

對補充保費爭議，前立委鄭運鵬認為，補充保費的概念，似乎定義為「健保捐」來理解比較合適。由於我國的健保費率機制是照收入高低計算，一開始就被質疑這不是保險，而是稅費。保險是看風險，收入高低不代表健康好壞，收入高的人說不定還比較健康，但反而保費比較高，這是反保險概念。

鄭運鵬進一步解釋，但是已經成形的架構，不可能改變，改變規則國人更難接受，除非放倒、打掉重練（年金改革也一樣）。在這個架構下，補充保費的來源一定和每個人的健康風險無關，只是彌補健保財務風險，這樣的話，就不是保費，而是特定目的的稅捐才對，和菸捐差不多意思。

所謂的菸捐、健康捐是一種對特定商品課徵的「專款專用」費用，主要目的是透過價格調升來「以價制量」，達到抑制消費的目的，同時，政服也能將稅收用於特定的健康與社會福利用途。

