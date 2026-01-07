石崇良稱「少子女化辦公室非實體單位」 陳智菡酸：跟出生率一起蒸發？

衛福部長石崇良今（7）日在立法院接受質詢時，被問及是否成立「少子女化辦公室」，石崇良回應「衛福部確實沒有成立」。事後衛福部發聲明回應，2017年起確實以任務編組方式成立「少子女化對策辦公室」，但並非實體辦公室，而是採任務導向的政策協調平台。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡大酸，民進黨會議記錄可以不見，花了幾億的辦公室也可以變不見？跟著出生率一起蒸發了？

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照／中天新聞）

衛福部長石崇良7日於立法院質詢時坦承「確實沒有成立少子女化對策辦公室」，與行政院發言人李慧芝先前聲稱2017年已成立的說詞出現矛盾。民眾黨立委黃國昌質疑，為何同一個政府單位的說詞會上下不一致，並稱石崇良「公開打臉行政院說謊」。

衛福部對此發布說明文字及石崇良錄製的影片澄清。衛福部表示，2017年起為因應少子女化趨勢，召集相關司署研擬因應對策，基於政策推動及對外溝通協調需要，以「少子女化辦公室」作為任務編組名稱。該機制屬於跨司署協作的政策運作模式，並未設有正式辦公地點或員額編制，各項工作仍由既有司署依權責分工推動，透過定期協調與政策整合方式運作。

衛福部長石崇良。（圖／中天新聞）

對此，陳智菡晚間在臉書發文，日前黃國昌揭發這滔天大謊之後，李慧芝還辯說：「少子女化辦公室早在2017年就成立」。接著義務發言人林智群大律師也發文痛罵黃國昌沒良心，嗆聲說少子女化辦公室要錢、電腦要錢，花個幾億怎麼了嗎？有很貴嗎？阿不然要公務員站在路邊辦公嗎？

陳智菡直言，幾億的辦公室貴不貴我們真的無從檢視，因為沒有會議記錄也沒有產出，最尷尬的是今天衛福部長石崇良說了大實話，他在立法院親口承認「我們確實沒有成立少子女化辦公室」，15個字狠狠打臉了行政院！衛生署時代沒有、衛福部沒有、行政院更沒有。

行政院發言人李慧芝。（資料照／中天新聞）

「是故，我們一早就發文請問李慧芝發言人『妳說有但我們一直找不到的少子女化辦公室到底在哪裡？』，李慧芝始終靜悄悄沒有回應」。陳智菡直言我們不想再等了，請問林智群義務發言人知道嗎？那個花了幾億的少子化辦公室下落？跟著出生率一起蒸發了？

