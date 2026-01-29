石崇良立院報告春節醫療因應措施（2） (圖)

其他人也在看
警也心疼！被房東趕出門 夫妻帶1歲嬰公園搭帳過3天｜#鏡新聞
最近冷氣團接力報到，員警23日接獲報案台中大安區的一處公園，有民眾搭帳棚在公園內過夜，原來因為一家三口被房東趕出來房屋，只好在公園內居住，待了3天時間。後續在警方協助下，台中社會局已經派人介入協助安置。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 30則留言
賴清德稱國會責任是監督審預算 民眾黨團：政府職責是依法執行已三讀法律
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統賴清德日前於專訪中稱「國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合什麼；」民眾黨團今（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 41則留言
石二鍋貢丸「標豬摻雞」 嘉縣衛生局：生產線未清乾淨
台北市政府衛生局針對市售肉類加工產品進行動物成分檢驗，結果發現有2件產品標示與實際內容不符。其中石二鍋台北安居店販售的芋香貢丸標示為豬肉，卻被檢出含有雞成份；大翔鐵板燒(大埔美食餐坊)的特製牛肉片標示為牛肉，但檢驗結果呈現豬成份陽性反應。衛生局已追溯產品來源廠商，依違反食品安全衛生管理法規定，可處新台幣4萬至400萬元罰鍰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
陳菊請辭獲准 國民黨團：新任監察院長須超越黨派
總統府28日下午發布總統令，表示監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。對此國民黨立法院黨團表示，陳菊請辭獲准，只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血，黨團呼籲總統府，下一任院長必須杜絕「尸位素餐」，且須超越黨派。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 4則留言
石二鍋芋香貢丸標示豬肉卻檢出雞成分 大翔鐵板燒牛肉片含豬肉
台北市衛生局今天（27日）公布市售肉加工產品抽驗結果，在夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店等處抽驗的29件中有2件產品不合格，包含石二鍋台北安居店的芋香貢丸標示為豬肉卻含有雞成分。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 20則留言
被問張又俠落馬敏感問題! 國台辦尷尬避提姓名
政治中心／綜合報導中國解放軍高層頻頻遭整肅，今天國台辦被台媒問到張又俠及劉振立落馬問題，國台辦發言人一聽到關鍵字，先深吸一口氣，接著開始猛翻資料，彷彿當機，回答問題時更是隻字未提官員名稱，僅回中共懲治腐敗零容忍。中央社記者：「中共中央軍委副主席張又俠、以及中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因涉違紀違法遭到調查，有關共軍高層人事動盪，對兩岸關係發展會有影響嗎？」一被問到敏感問題，國台辦發言人先是停頓幾秒，低頭猛看資料，小心翼翼，謹慎回答。國台辦發言人張晗：「第二個問題...有關立案審查調查，再次表明黨中央、中央軍委懲治腐敗，無禁區、全覆蓋、零容忍，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現。」被問張又俠落馬敏感問題，國台辦尷尬避提姓名。（圖／民視新聞）不僅隻字未提張又俠及劉振立兩人名稱，國台辦官網的文字，人名也都以"軍方高層"取代，可見話題有多敏感。長期研究兩岸情勢的陸委會主委邱垂正，對於張又俠落馬後的兩岸情勢表達憂心。陸委會主委邱垂正：「如果說沒有人幫他(習近平)，一起來用專業的判斷，方方面面做好規劃，會不會冒險做決策，民族主義就容易用簡單粗暴的方式，去解決複雜敏感的問題，這樣就更容易出錯。」被問張又俠落馬敏感問題，國台辦尷尬避提姓名。（圖／齊有此理）邱垂正分析，習近平對政權一把抓，尤其2027又是中共建軍100周年，習近平不光對外展現軍事肌肉，對內也要有交代。陸委會主委邱垂正：「敢跟習近平說不一樣的話的人，可能就大幅減少，因為定於一尊，決策也沒有不同的意見，容易一言堂，他任內為了鞏固自己的權力，形塑他是一個成無可取代的中共領導人，而且他還要跟美國去秀肌肉，各種戰艦噸位已經超過美軍。」面對中國高層人士動盪，我方高度掌握，嚴正以待。原文出處：被問張又俠落馬敏感問題！ 國台辦尷尬避提姓名 更多民視新聞報導翁曉玲、陳玉珍又惹議 為護航徐榛蔚告3部長睽違9年重啟國共論壇 鄭麗文喊：中國是親人多次表達辭意！陳菊請辭監察院長獲准 賴瑞隆不捨：衷心祝福花媽民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
馬太鞍洪災19死 鄉長林清水不背鍋反咬徐榛蔚｜#鏡新聞
花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪洪災造成19死、5人失蹤案，檢調日前搜索光復鄉公所等地點，並約談鄉長林清水等人，調查發現林清水陳報的撤離名單幾乎全造假，甚至案發前一晚還去吃羊肉爐，但他在庭上緊咬縣長徐榛蔚才是地方救災指揮官，案情迅速升溫，恐怕究責層級將持續升高。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
魚目混珠！石二鍋貢丸「標豬卻驗出雞」 大翔鐵板燒牛肉混豬肉
台北市政府衛生局近日公布「114年度肉加工品動物成分鑑別抽驗結果」，在抽驗29件市售肉類加工產品中，共有2件產品被驗出動物成分與標示不符，不合格率為6.9%。衛生局指出，此次稽查目的在於防止肉品混摻情形，避免影響消費者飲食禁忌，並保障民眾消費權益。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／監察院長陳菊請辭！高雄醫學院「52字」曝近況
總統府今天（28日）發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職，並於2月1日生效，對此，高醫也進一步公布陳菊近況，表示「監察院陳菊院長在高醫醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中，感謝社會各界的溫暖關心與祝福」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 4則留言
北市抽驗肉加工食品 石二鍋芋香貢丸標示不合格
（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北市衛生局今天公布市售肉加工產品抽驗結果，在夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店等處抽驗的29件中有2件產品不合格，包含石二鍋的芋香貢丸標示為豬肉卻含有雞成分。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬太鞍水災害命 花蓮藍議員告劉世芳「廢弛職務」｜#鏡新聞
年9月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流成災，釀成19死5失聯悲劇，花蓮地檢署介入偵辦後發現，光復鄉鄉長未確實照冊，事後甚至謊報名單，因此將他收押禁見。不過國民黨花蓮黨團認為，管理堰塞湖是中央的責任，不該拿基層開刀，因此今天(1/28)上午特別到北檢，提告內政部長劉世芳以及農業部長陳駿季等人。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 3則留言
桃市春節食品抽驗144件 3件不符規定
農曆新年將至，桃園市政府衛生局為確保年節食品安全，針對年菜餐廳、超市、南北雜貨店及食品製造業等場所辦理春節應景食品抽驗，共計抽驗144件產品，檢驗結果查有3件不符規定，分別為酸菜、花椒粒及巴西蘑菇，已移請來源所轄衛生局後續辦理，並同步責令業者下架停止販售；同時，衛生局也將於2月6日起發送「食安紅包袋」及DIY簡易檢驗試劑，邀請市民共同把關食品安全，安心迎接新春。衛生局表示，本次抽驗品項涵蓋即食餐點、生鮮蔬果、禽畜水產品、蕈菇類、醃漬蔬菜、肉加工品、米麵製品、豆製品及休閒零食等，完整抽驗結果已公布於桃園市政府衛生局網站及「桃食安心資訊平台」(http://food-safety.tycg.gov.tw/)「新聞稿」專區，供民眾查詢參考。為提升市民對食品安全的辨識能力與重視程度，衛生局結合春節節慶意象，特別推出「食安紅包袋」宣導活動，並搭配發放過氧化氫及皂黃2項DIY簡易檢驗試劑，預計發放2,000份，自115年2月6日起於衛生局及各區衛生所免費提供索取，透過寓教於樂方式，讓民眾在歡慶春節之餘，也能輕鬆學習食品安全知識，落實自我把關。衛生局提醒，食品業者應善盡自主管理責任，確實遵循食品安全台灣好新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
陳菊請辭監察院長2/1生效 賴清德盼"菊姊早日康復"
政治中心／葉為襄、曾宸洛、SNG 台北報導監察院長陳菊確定請辭，2/1就會生效，總統賴清德晚間（28）出席民進黨尾牙，接受媒體訪問，說希望菊姐早日康復，強調陳菊一生為台灣民主奮鬥，總統府秘書長潘孟安也不捨陳菊被潑髒水，明明心繫台灣，請假還被抹黑。出席民進黨尾牙，總統賴清德被問到監察院院長陳菊請辭，停下腳步接受訪問。親切的稱呼陳菊，是菊姊，更強調她對台灣民主的奉獻，總統府秘書長潘孟安，也心疼陳菊，發文訴說心聲。陳菊請辭監察院長２／１生效！ 賴清德：盼菊姐早日康復。(圖/民視新聞)潘孟安秀出抱抱陳菊的照片，心疼陳菊身體不是請假，還遭受無情的抹黑和政治口水，當時總統希望她以健康為重，但菊姊仍多次提出辭職，潘孟安曝光陳菊請辭內幕，說她不希望自己復健耽誤公務，才會再度遞出辭呈，更提到菊姊在白色恐怖時期，被以死刑起訴，她早已寫好遺書平靜面對，潘孟安感到萬分不捨，因為陳菊被潑無數髒水，陳菊監察院院長的薪水469萬新台幣也將繳回國庫不想落人口舌約有。回顧陳菊在1994年在時任台北市長的陳水扁任內，就在台北市政府服務，1998年因為謝長廷，也到高雄市政府上班，2000年陳菊入閣，2010年擔任高雄縣市合併後的首任市長，2018年擔任總統府秘書長，談到陳菊，民進黨立委們看到她遞辭呈都心疼。陳菊請辭監察院長２／１生效！ 賴清德：盼菊姐早日康復。(圖/民視新聞)陳菊自從2007年小中風後，2011年急性腎盂炎，接著流感纏身，腎長腫瘤，2025年4月腦血管阻塞，蔡英文和蕭美琴南下看她，隨著辭職生效，各界也期盼，能給為民主付出的陳菊，多一點理解與祝福。原文出處：陳菊請辭監察院長２／１生效！ 賴清德：盼菊姐早日康復 更多民視新聞報導親揭「同意陳菊請辭」原因！賴清德曝代理人選：希望菊姐早日康復不捨陳菊遭潑髒水！潘孟安還原她「請辭經過」：菊姐始終牽掛台灣陳菊請辭監察院長獲准 許智傑致敬花媽：您真的辛苦了民視影音 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
生產線凸槌 豬肉貢丸驗出雞肉
台北市衛生局27日公布最新市售肉加工品檢驗結果，抽驗29件有2件不合格，分別為石二鍋台北安居店芋香貢丸標示豬肉卻有雞肉成分，台北市中山區大翔鐵板燒特製牛肉片標示牛肉但檢出豬肉成分，依《食安法》規定，最高可處400萬元罰緩，2件商品來源廠商皆非位在台北市，已移嘉義縣、基隆市衛生局。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 31則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 208則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 8則留言
台股3萬3只差一步 10萬散戶沒忍住…GG了 分析師：年前難再高
台股3萬3千點大關只差臨門一腳！今（29）早一度最高漲到32996點，呈現連漲格局，19天只跌2天，吸引10萬散戶最近二日忍不住進場，不料今天盤中「豬羊變色」，一度紅翻黑跳水近500點，恐又住「套房」。資深證券分析師黃文清今早受訪表示，這波漲升過快，距離農曆封關只剩10個交易日，年前難再見高點，建議手上有賺先出場。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 17則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 212則留言
聯電法說變法會！早盤打到跌停還有3萬張排隊等賣 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至上午11時30分，成交量逾25萬張，另外還有3萬張排隊等賣。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 24則留言