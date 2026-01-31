石崇良竟幫「狼醫」緩頰！徐巧芯轟失言：對受害者太殘酷

台大醫院爆發狼醫案，監察院糾正台大醫院及衛福部，指前住院醫師黃信穎記過2次後，台大仍讓其如期完成婦產科住院醫師訓練，但衛福部長石崇良竟為其緩頰，引發爭議。國民黨立委徐巧芯直呼，石崇良嚴重失言，這對受害者而言極其殘酷。

徐巧芯。（圖／中天新聞）

徐巧芯今天表示，她曾多次針對台大醫院婦產部狼醫事件質詢，為那些曾經受到傷害但現在仍然懼怕的女醫師、病患們發聲。但很遺憾的是，針對狼醫續執業爭議，衛福部長石崇良以「人都會犯錯，不該錯一次就廢照」為回應。這是嚴重失言，對受害者而言極其殘酷。

徐巧芯認為，性騷擾與性侵從來不是一句「犯錯」而已，對身體自主權與人格尊嚴的侵犯，是權力不對等下的暴力行為，是嚴重的「犯法」行為，怎能輕輕帶過？醫師握有專業與場域優勢，病患在診間本就處於弱勢，一旦遭到侵犯，留下的不只是當下傷害，更可能是長期心理創傷。把這種行為輕描淡寫成「一次失誤」，等同再次踐踏受害者。

石崇良。（圖／中天新聞）

徐巧芯說，每一位女性、每一個家庭，身邊都可能有人需要看醫師。當主管機關選擇替加害者找台階，而非為病患築防線，社會怎麼安心就醫？若今天容許狼醫以「人都會犯錯」為護身符繼續執業，明天就是更多人被迫承擔制度縱容的後果。

