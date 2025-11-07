石崇良補充保費惹怒存股族 沈富雄：若做不下去就辭職 我來養

衛福部長石崇良拋出健保補充保費新制構想，要拿股利，利息，租金所得開刀，主管機關之一的金管會卻說不知道，引發爭議，才宣布7個小時就喊卡。石崇良澄清，政策只是在討論階段，還沒有正式啟動。前立委員沈富雄表示，石崇良如果做不下去，乾脆辭職，他來養，來他家吃飯。他甚至認為，今天用補充保費來補，並不是辦法。

沈富雄7日在《POP撞新聞》節目中表示，石崇良基本上不是一個政客，是一個好的政治人物，他開始有所作為，就遭受到各方的修理，很可憐。石崇良也不必怨嘆，如果真的做不下去，就辭職，他來養，來他家吃飯。

沈富雄接著表示，石崇良費盡心機，用補充保費來救，這是民進黨的精神。像他就不會這樣做，他會從根去處理這個問題，就把全民健保的財務架構、組織，從根修改成進一步的一勞永逸。現在的架構是如同在沙灘上，今天用補充保費來補，這個不是辦法。例如勞保都快要垮了，現在東補西補；台電也要由中央的預算來補貼，這個也不是辦法。

沈富雄指出，所有補貼補充保費的，都不是辦法，都是一個得過且過、希望逃過目前的危機，讓這個政權繼續活下去。但是這樣的人也不是好的政治人物，只是政客而已，而政客現象，國民黨也有，民進黨更強烈，因為執政太久了。

