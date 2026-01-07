石崇良認了「從未成立少子女化辦公室」 黃國昌：直接打臉行政院

衛福部長石崇良表示，從未成立少子女化辦公室。衛福部提供



到底衛福部有沒有設立「少子女化辦公室」？今天（1／7）衛福部長石崇良備詢時坦承「我們確實沒有成立少子女化辦公室」，不論是署或是部的時期。對此，關注此事的民眾黨立委黃國昌表示，衛福部終於說了大實話。民眾黨團也指出，政府號稱7年總計砸下4000多億元經費，經黃國昌揭露真相後，行政院發言人李慧芝依然繼續狡辯，如今終於真相大白。

此事起源於去年12月25日黃國昌與國民黨主席鄭麗文會面，並且宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」政策。黃國昌當時表示，民進黨上任時曾跟國人說少子女化是國安危機，要成立少子女化辦公室，黃國昌說他要求少子女化辦公室提出相關資料，但卻未獲回應，質疑該辦公室根本不存在。

當時行政院發言人李慧芝回應，衛福部早在2017年就於部內成立任務編組性質之「少子女化對策辦公室」，跨司署共同研議相關政策，隔年中央政府進一步拉高層級，在行政院主導下，提出少子女化對策計畫，跨部會合作、推動各項生育支持政策。

黃國昌今天質詢問，行政院當時是稱「衛福部有成立少子女化辦公室」，究竟有沒有，為何說法不一致？究竟106年4月12日有沒有成立少子女化辦公室？石崇良則回應，他的印象裡面沒有成立這個，在署和部的時代都沒有。黃國昌也要求，請衛福部正式透過公文回函給他，說從來沒有成立過少子女化辦公室，石崇良也允諾，並重申確實沒成立過。

民眾黨團指出，前總統蔡英文、衛福部前部長陳時中過去皆聲稱「台灣已成立少子女化辦公室」，還宣稱政府7年砸下4000多億元經費，如今終於真相大白。

民眾黨團表示根據內部統計，民進黨政府8年狠砸4484億元，台灣出生人口每年掉1萬人，生育率跌到全球倒數第一名，2026年新生兒人數恐怕掉到只剩8萬。民眾黨團質疑，行政院發言人大言不慚還邀功政府做得好，要求李慧芝說明去年12月25日發布新聞稿中白紙黑字提到的少子女化辦公室究竟在哪裡。

