石崇良談狼醫遭指失言 醫師公會聲援：不能一性騷就廢照

衛福部長石崇良提及，人都會犯錯，不是一犯錯，就把他排除在社會之外，強調要考量比例原則，卻引起議論，被質疑失言。（林周義攝）

監察院昨糾正狼醫案，衛福部長石崇良提及，人都會犯錯，不是一犯錯，就把他排除在社會之外，強調要考量比例原則，卻引起議論，被質疑失言。醫師公會全聯會理事長陳相國今聲援，性騷有很多層級，如果嚴重到需要廢照，應由醫師倫理委員會處理，不能一性騷就廢照。醫師也是人，憲法保障工作權，不應無限上綱。

陳相國表示，針對性平事件，台灣有很好的性平法律可以規範、處置和懲罰。醫師執照部分，若要廢止，需要一定的程序，必須是犯了性侵害罪、重大的詐欺、嚴重的醫療過失行為等。有人提出來，還要經過醫師倫理委員會評議，才可以撤照，這件事應該分別討論。

性騷案件，最輕的是言語，最重則是性侵。陳相國說，不論是醫師、律師等，在法律前一律平等。如果嚴重到需要廢照，應由醫師倫理委員會下去處理，不能混為一談，且醫師倫理委員會的道德標準高於法律。

「醫師也是人，憲法保障工作權，不應無限上綱」。陳相國表示，部長是仁心寬厚，覺得性騷有很多層級，若馬上和廢照連在一起，對醫師的工作權可能不太公平，他（部長）是基於善念才會這樣講。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

