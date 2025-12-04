石崇良證實台大外籍生染肺結核 初步匡列約900名接觸者

台大近日有多名學生在網路發文，稱收到校方通知為肺結核接觸者，須依法接受衛教、X光和抽血檢查。石崇良今日於行政院會後記者會上被問到此事時回應，感染者為外籍生，屬單一個案並非校園群聚，由於須從個案入境時間與可感染期開始回溯，初步匡列接觸者人數約有900名。

石崇良進一步說明，接觸者匡列條件為與確診者在同一天、同一空間共處超過8小時以上，或累積接觸40個小時以上。若被匡列為密切接觸者，台北市衛生局將會通知進行X光與抽血篩檢，避免潛伏感染發生。石崇良並強調，接到通知不代表就是感染者，只代表符合匡列條件，民眾不需恐慌。

台大校方今日也對外說明，是配合衛生主管機關規定辦理相關防疫措施，包含X光檢查，IGRA抽血與衛教講座等，但因防疫措施涉及個資，不便對外說明細節。

根據疾管署資訊，結核病主要透過飛沫與空氣傳染，不會經衣服或食器傳染，因此常發生在與病患同住一室的家人或密切接觸者。包含與傳染性病患接觸時間長短、共同所處環境是否通風良好等，也都是影響結核菌傳染的重要因素。

疾管署說明，確診者只要與醫師及衛生單位配合，在一開始服藥的前2個星期儘量在家休養、加入都治計畫服藥，外出佩戴口罩並避免前往人潮聚集的公共場合，等到規則服藥2週或痰液檢驗呈陰性以後，就可以恢復一般作息。

根據疾管署統計，去（2024）年全台結核病確診人數為6141人，今（2025）年統計至11月則為4985人。



