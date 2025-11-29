石崇良質疑陸配「六改四」健保公平 李彥秀：政務官當「政治官」

國民黨立法院黨團提案修法縮短陸籍配偶取得身分證年限「六改四」，引發依親居留加保是否將加重健保負擔的疑慮。衛福部長石崇良28日認為，高齡者直接入籍到台灣使用健保，從公平正義來看，確實需要謹慎的思考。對此，國民黨立委李彥秀今（29日）開轟，「政務官」不思推展政務，反而把自己當成「政治官」在當，迎合上意，罔顧民意，廢弛專業。

國民黨立委李彥秀。（圖／李彥秀提供）

衛福部長石崇良認為，從依親高齡者的健保費都是支出遠大於收入，而國人是從年輕就開始繳保費，後面才用到，「對高齡者直接入籍到台灣使用健保，從公平正義來看，確實需要謹慎的思考」。

李彥秀受訪回應，大罷免期間，綠營網軍側翼不斷用假訊息造謠抹黑，結果「大罷免大失敗」後，民進黨不僅沒有深刻反省，現在更用全黨的力量、國家機器的力量，從上到下有計畫性地發動對陸配攻擊。

李彥秀指出，事實上，這些陸配許多都已經在台灣落地生根超過30年，不僅是台灣人的母親，許多更是撐起家計，承擔照顧長輩與先生的重擔。

李彥秀續指，衛福部原本是最沒有政治色彩的部會，部長石崇良更是醫師與公衛專業，不料，現在也加入造謠攻擊大隊的行列，用偷換概念與倒果為因的惡意方式，造成台灣社會的分裂與仇視，以及對於陸配家庭敵意與攻擊。

現任衛福部長石崇良。（資料照／中天新聞）

李彥秀認為，石崇良公衛背景，不會不知道「健保制度是隨收隨付制，本來就是同一世代間的互助」，這就是健保制度設計的基礎，而且「社會保險是風險重分配，而不是儲蓄，否則若往生的早，或是使用量少，難道要健保要退錢嗎？」

李彥秀說，至於依親問題，台灣事實查核中心早在去年就澄清「陸配父母來台依親可以馬上使用健保」是錯誤的訊息。依照現行法令，陸配取得身分證後，才能申請「70歲」以上父母來台定居，而且每年有60個申請名額限制。陸配取得身分證後，依目前的申請父母來台人數，大約要排隊10多年，才能把父母親接到台灣定居，父母得在台居住滿6個月才能參加健保。

李彥秀表示，健保實施30年，雖然獲得民眾極高的評價，但是制度、財務、藥價、給付的陳痾，才是石崇良最重要的職責。現在用偏頗的說法攻擊陸配與家人，所謂長期貢獻根本就是「道德綁架」，意圖製造仇恨對立。「如果越早投保對健保越好，陸配不是更應該比照外配縮短等待期，提早繳交健保費嗎？」

李彥秀強調，民進黨執政下，「政務官」不思推展政務，反而把自己當成「政治官」在當，迎合上意，罔顧民意，廢弛專業，才是民進黨政府施政滿意度持續低迷最重要的原因。

健保實施30年，政府憂心面臨破產、制度崩潰。（資料照／中天新聞）

