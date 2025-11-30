即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

國民黨立法院黨團提案中配取得身分證的年份從現行的6年修改為4年（中配六改四），引發綠營對於健保公平性的質疑。衛福部長石崇良認為，中配「依親納保」恐出現有違「公平正義」的問題。對此，民眾黨主席黃國昌今（30）日表示，這個問題大概討論了10年以上，石部長應對相關其他先進國家醫療制度的規定蠻清楚的。





石崇良指出，中國籍配偶取得台灣國籍以後，70歲以上的父母親可以透過「依親」的方式「來台設籍」，而只要居住滿6個月後就能加入健保，但其他外國籍配偶的父母親卻無法適用上述規定，兩者的待遇有所不同，中配納保事涉公平正義的重點在此。

廣告 廣告

今早9時，黃國昌在民眾黨新北市議員陳世軒的陪同下，前往新北市新店區安康路二段的公館崙福德宮出席「民眾加菜啦！」活動，發放美味健康的高麗菜給市民，並於活動前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，石崇良認為中配「依親納保」恐有違公平正義的問題？對此，黃國昌表示，「這個問題大概討論了10年以上吧，我想石部長對於各地不管是對待外國人，還是移民到那個國家的人，那相關的醫療制度啊，其他世界的先進國家是怎麼規定的，應該要蠻清楚的」。







原文出處：快新聞／石崇良點「中配依親納保」公平正義問題 黃國昌回應了

更多民視新聞報導

對決楊瓊瓔、江啟臣？麥玉珍喊選台中市長 黃國昌超驚訝：我今天才聽到

傳綠評估白選新北機率不高 黃國昌不滿：輪不到民進黨來說三道四

防堵蘇丹紅化妝品入侵 石崇良:擬納後市場查驗項目

