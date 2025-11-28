石崇良：中配依親多高齡 健保支出遠超保費有公平疑慮

國民黨立委擬修法將中國籍配偶取得身分證年限從6年縮短為4年，外界質疑若放寬，依親居留加保將加重健保負擔。衛福部長石崇良今天(28日)表示，和居住在台灣的外國人相比，只有中配有雙親可依親的規定，而這些來台依親者多數是高齡，其健保支出遠大於繳交的保費，必須從公平正義的角度謹慎思考。

根據健保法，中配尚未取得我國國籍前，持移民署核發的居留證明文件，在台居留滿6個月即可參加健保；中配在台居住滿6年、取得台灣身分證後，其70歲以上父母可以申請在台定居，並設戶籍取得身分證，且於設籍後在台居住滿6個月即可參加健保。

廣告 廣告

國民黨立委游顥提出「兩岸人民關係條例」修正案，擬將中配入籍年限從6年降為4年，近來網路上出現「為避免健保破產， 呼籲賴清德總統取消中配依親使用健保」討論。衛福部長石崇良28日到立法院備詢前受訪表示，目前只有中配的雙親可來台依親，從公平性來講，與其他國籍在台人士確實不相當。

石崇良進一步指出，目前看到來台依親的中配雙親多是高齡者，因此其健保支出遠大於繳交的健保費，也有公平性的問題。石崇良：『(原音)我們的健保對本國人、長者高齡來講，他們是從年輕就開始繳保費，後面才使用到，對健保的長期是有很大的貢獻的。所以對高齡者直接入籍到台灣使用健保，從公平正義來看，確實需要謹慎的思考。』

至於能否透過修法更改依親使用健保的規定，石崇良說，相關規定並非健保法所規範。

此外，民法規定旁系親屬在六親等內不得結婚，因近年常有近親結婚被判婚姻無效的案例，立法院法制局建議修法，將近親結婚限制從六親等放寬至四親等，但也引發影響優生學的討論。對此，石崇良表示還是要回到專業討論，在少子女化時代，是否會因放寬親等關係而造成遺傳性疾病增加，需要更多科學評估。