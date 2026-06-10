石崇良：今年下半年推「癌症在家化學治療」

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▲衛福部長石崇良表示，今年下半年預計推行在家進行化學治療。（圖／記者張乃文攝）

[NOWNEWS今日新聞] 近年醫療照護模式改變，許多治療已經無須住院，包括門診靜脈康生素注射治療等。衛福部長石崇良說，下一步將推動在家癌症治療，比照國外做法，若沒有問題，裝設人工血管後，可選擇在家進行化學治療，盼今年下半年可以上路，規劃「全癌別」都可以。

對於居家、門診醫療的推動，讓醫院病床利用率上升，也減緩人力不足。而現行已執行門診靜脈康生素注射治療、感染症居家住院等，石崇良今（10）日出席立法院審查「醫療法第二十四條及第一百零六條條文修正草案」等案。會前接受媒體聯訪時表示，下一步盼推動「在家癌症治療」，有些國家作法是首次化學治療在醫院進行，若沒有問題，裝設人工血管後，就可選擇在家進行化學治療。

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石崇良表示，避免可能的院內感染發生，因為癌症患者免疫力也較差。

全癌別在家化學治療 石崇良：仍需經醫師評估

石崇良盼今年下半年可上路。他表示，有些醫院也表達相關規劃。此次前往世界衛生大會（WHA）期間，也曾赴法國參訪，發現不只是感染症，包括癌症患者的化學治療也在家進行。

不過，化學治療可能會有副作用，石崇良說，需要第一次在醫院住院進行，假設都很順利，加上裝好人工血管，這類患者經醫師評估，可考慮居家進行，未來患者的化學治療可穩定按照其既定時程排程，不受病房安排限制，住院期間受到感染機會也下降。

石崇良提到，目前規劃「全癌別」都可以，但要經過醫師評估。

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