石崇良：代孕牽涉龐雜 細節配套需再完備

代理孕母議題在台灣再掀討論，衛福部長石崇良今天(14日)中午接受網路節目《Yahoo齊有此理》專訪時表示，代孕牽涉層面廣泛，包括法律親權關係、兒童權益保障、第三人健康權、階級剝削等問題，仍有太多細節待討論，相關配套需再完備。

立法院衛環委員會與司法法制委員會日前聯席審查「人工生殖法」修正草案，行政院與朝野黨團、立委共提出20個修法版本。政院版的修法重點是將人工生殖適用範圍擴及年滿18歲單身女性以及女同婚配偶，爭議較大的代理孕母則脫鉤處理，未在此次修法範圍中。不過，在野黨黨團與立委提出的5個版本均以增設專章方式，將代理孕母納入修法範圍。

衛福部長石崇良14日接受網路媒體專訪時表示，政院版修法有三大重點，除了放寬人工生殖適用對象，也強化兒童最佳利益評估，納入知情權部分，並確保人工生殖機構品質管理。

石崇良指出，雖然某些國家開放代理孕母，但均未能妥善處理兒童最佳利益問題，台灣與多數國家皆採取「分娩者為母」的親子關係，但代理孕母建立的契約須重新認定親子關係，這份契約保障的對象牽涉複雜，仍待討論。他說：『(原音)那這個契約上到底是在保障誰，最大的問題在這裡。是在保障委託者？在保障受托者？還是在保障這個孩子？所以這一個關係就很複雜，我們要保障…當然是兒童優先的保障情況之下來思考，那這裡還有很複雜的問題。』

石崇良表示，懷孕分娩有其風險，人工生殖擴大範圍至單身女性、女同婚配偶，是讓當事人在充分理解的情況下，以醫學技術協助其做出的決定，代孕則是將生育風險轉嫁至第三人身上，涉及第三人的健康權、甚至人權，且研究顯示代理孕母大多是社會與經濟弱勢，恐造成階級剝削，這也是各國在討論的重點。

石崇良強調，代理孕母爭議並非執行面的技術問題，而是很高層次的社會共同信念與價值選擇，有太多細節必須討論處理，相關配套須再完備。

對於在野黨立委指若代孕不立法，有可能會轉為地下化，石崇良說，在台灣應該沒有這種情形，因此有些人會到國外求助，但目前全球約有41個國家明令禁止代孕，甚至禁止國人到國外代孕。 (編輯：宋皖媛)

