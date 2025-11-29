石崇良：僅中配父母依親可加健保 納保不公平
（中央社記者沈佩瑤台北29日電）國民黨提案修法「中配六改四」引發健保公平性討論。衛福部長石崇良說，修法權限不在衛福部，但涉及健保，僅中配有70歲以上父母依親可納健保規定，其他國籍配偶父母無此規定，造成納保不公平現象。
現行中國籍配偶取得身分證年限為6年，立法院國民黨團提案主張應比照外配取得身分證規定，從6年改為4年，但因中配的父母若符合一定條件，可來台依親並納健保，外界質疑恐影響健保公平性。
石崇良今天下午台灣癌症基金會頒獎活動，他會前接受媒體聯訪時強調，自己是從事務官升上來的，長期以來都是按照專業去做各項評估，「我就是講真話」、「我講話很直」，修法不關衛福部的事，只是大家談到健保，那他就是把事實點出來。
石崇良說，依照健保法規定，非中華民國國籍者要加入健保有3個方式，一是在台居住、居留6個月以上，二是直接受雇，三則是在台灣出生的新生兒。就健保納保權益而言，中配與其他國籍的外籍配偶適用條件完全一致，不會因入籍年限是4年或6年而有差別，。
差別在於，石崇良指出，中配取得台灣的國籍之後，70歲以上父母可用依親的方式來台，6個月後就能加入健保，其他國籍配偶的父母親卻沒有這個規定，「我昨天講的公平正義重點是在這個地方」。
「所有國人都是長期繳納健保，大家應該要一起珍惜健保資源。」石崇良重申，依親相關規定不屬於健保法相關規定，比較中配跟其他國籍在台灣居留者，其他國籍的居留者沒有依親規定，只有中配有依親規定，但因為其他法令規定造成納保不公平現象；健保需要全民共同維護，才有辦法長期穩健發展。
石崇良昨天在立法院列席前告訴媒體，目前看到中配依親來台居留多數是高齡者，其繳的健保費遠不如支出，而台灣人及台灣本地高齡者，都是從年輕時開始繳保費，後面才使用到，對健保的永續有很大的貢獻，所以對高齡者依親直接入籍到台灣使用健保，從公平正義來看，確實需要謹慎的思考。（編輯：林恕暉）1141129
