衛福部：入境無論是否疫區「一律同等查核」

[NOWnews今日新聞] 台中爆出非洲豬瘟案例，衛福部食藥署針對後市場稽查，加強查核中國及東南亞食品業者。而邊境包裹的加嚴查核部分，衛福部長石崇良回應，在邊境攜帶輸入物品會經過X光掃描或直接開箱等，主要是關務署執行，而在機場入境的檢疫，過去可能會分為低風險及高風險通道，農業部防檢署研議取消紅綠卡查驗，無論入境國是否為非洲豬瘟疫區，一律同等查核。

石崇良今（30）日立法院衛環委員會就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」專題報告並備詢。而會前被問到後市場稽查非洲豬瘟肉品議題。

先前食藥署表示，會加強查核中國及東南亞食品業者。石崇良說，關於市場稽查部分，無論是攤商或超市，食藥署一直都在進行肉品稽查，截至今年10月止，稽查超過3萬5千家次，都未發現違反非洲豬瘟疫區肉品，並已要求各地方衛生局增加查核家次。

至於邊境部分要如何加嚴包裹查核。石崇良指出，因為邊境在攜帶輸入物品部分會經過X光掃描或直接開箱查核，這部分主要為關務署執行。

不過，石崇良補充，在入境台灣會分成非洲豬瘟低風險國家通道或高風險國家通道，若飛機班次是從疫區回來，就需要走高風險通道檢疫。農業部防檢署則研議，考慮取消紅綠卡查驗，無論入境國是否為非洲豬瘟疫區，一律同等查核。

