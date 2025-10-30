衛福部：入境無論是否疫區「一律同等查核」
[NOWnews今日新聞] 台中爆出非洲豬瘟案例，衛福部食藥署針對後市場稽查，加強查核中國及東南亞食品業者。而邊境包裹的加嚴查核部分，衛福部長石崇良回應，在邊境攜帶輸入物品會經過X光掃描或直接開箱等，主要是關務署執行，而在機場入境的檢疫，過去可能會分為低風險及高風險通道，農業部防檢署研議取消紅綠卡查驗，無論入境國是否為非洲豬瘟疫區，一律同等查核。
石崇良今（30）日立法院衛環委員會就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」專題報告並備詢。而會前被問到後市場稽查非洲豬瘟肉品議題。
先前食藥署表示，會加強查核中國及東南亞食品業者。石崇良說，關於市場稽查部分，無論是攤商或超市，食藥署一直都在進行肉品稽查，截至今年10月止，稽查超過3萬5千家次，都未發現違反非洲豬瘟疫區肉品，並已要求各地方衛生局增加查核家次。
至於邊境部分要如何加嚴包裹查核。石崇良指出，因為邊境在攜帶輸入物品部分會經過X光掃描或直接開箱查核，這部分主要為關務署執行。
不過，石崇良補充，在入境台灣會分成非洲豬瘟低風險國家通道或高風險國家通道，若飛機班次是從疫區回來，就需要走高風險通道檢疫。農業部防檢署則研議，考慮取消紅綠卡查驗，無論入境國是否為非洲豬瘟疫區，一律同等查核。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
非洲豬瘟補助方案會提出金融支持！農業部：一定溯及至10／22
中央組專家疫調團！陳駿季喊話台中全力配合 釐清獸醫人數等問題
非洲豬瘟基因定序週五公布 農業部：補貼方案估本週六
其他人也在看
非洲豬瘟疫情國內現蹤！關務署擴大執行X光掃描 取消免檢疫通道
非洲豬瘟疫情在國內現蹤，立法院社福及衛環委員會今天衛福部長、農業部、財政部、交通部、經濟部、數位發展部、海洋委員會海巡署針對「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」提出專題報告。石崇良會前受訪...CTWANT ・ 5 小時前
防堵非洲豬瘟！邊境查核全面加嚴 取消免檢疫通道「一律過X光」
衛福部長石崇良今（30）日於立法院社會福利及衛生環境委員會表示，針對「海外小型包裹夾帶肉品防堵及非洲豬瘟防疫」議題，相關部會已展開跨部門應對措施。他指出，機場檢疫將取消過去依疫情風險區分的「紅、綠線通道」，未來所有入境班機及旅客一律同等查核，以強化邊境管理...CTWANT ・ 6 小時前
回國入境注意！機場防疫加嚴 研議「取消免檢疫通道」擴大X光掃描行李
台中爆發非洲豬瘟案例，除了養豬廚餘的控管，邊境管制也將全面提升，杜絕染疫肉品夾帶闖關入境的可能性，衛福部長石崇良表示，機場查核將全面加嚴，未來不再區分疫區或非疫區的入境班機，取消免檢疫的綠色通道，不管是否從非洲豬瘟疫區入境，行李一律經X光掃描查核；至於何時開始實施，衛福部則說明，目前為防檢署研議中。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
防堵非洲豬瘟！機場取消免檢疫通道 手提行李一律X光檢查
台中市梧棲區一家養豬場爆發非洲豬瘟，外界憂心境外包裹夾帶肉品，可能成為防疫破口。衛福部長石崇良今天（30日）表示，會配合關務署強化邊境管理，機場查核將全面加嚴，不再以「紅綠線」風險來區分疫區或非疫區入中廣新聞網 ・ 4 小時前
防堵非洲豬瘟 衛福部：海關擬不分紅綠線加強查緝 防檢署研議中
台灣發現非洲豬瘟病毒，對全台養豬產業及民眾造成重大影響。衛福部長石崇良今天(30日)在立法院表示，為強化邊境管理，防檢署正研議不分班機是否來自疫區，都要加強查緝；另外，衛福部一直在進行肉品稽查，現在也會增加查核家次。 台中一間養豬場出現非洲豬瘟病例，政府目前除了追查源頭外，也持續強化查緝。 衛福部長石崇良30日在立法院表示，在邊境所有攜帶或輸入物品都會經過查核，一種是透過X光，另一種則是直接開箱稽核，目前這部分主要是由財政部關務署執行，也研議是否將擴大執行。 另外，過去民眾來台班機會依照是否來自非洲豬瘟疫區而分紅、綠線過海關，石崇良則透露防檢署則正在研議是否不分地區加強查緝。石崇良：『(原音)過去大家可以感受到紅、綠線，你的班次如果是來自於非洲疫區的，你就要拿紅牌子；如果你是來自不是非洲疫區班次，就拿綠牌子，現在就是一律同等查核，強化在邊境管理。』 至於何時會啟動稽查夜市的不法肉品，石崇良表示，不管是攤商或超市，衛福部一直都有在進行肉品稽查，截至本月，已經稽查超過3萬5千家次，其中也包括販售東南亞商品的商店，目前沒發現來自豬瘟疫區的肉品。不過他指出，在台中發現非洲豬瘟病毒後，衛福部會要中央廣播電台 ・ 6 小時前
東北季風減弱 北台灣氣溫回升
（中央社台北30日電）氣象署表示，今天華南雲系東移，基隆北海岸有局部短暫雨，中部以北、東北部及東部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴。中央社 ・ 7 小時前
疫調亂疑點多！ 取消機場免檢疫通道1／台中廚餘車沒加蓋一路撒 議員轟環保局未督導
非洲豬瘟疫情第9天，台中市府疫調報告仍有缺失，中央點出8大疑點，最關鍵的豬隻死亡數量還是兜不龍，更發現化製三聯單疑似遭塗改，檢調已分案調查，中央跟時間賽保，直接組成10人疫調團隊協助台中市府。不過近期卻有民眾直擊，台中清運業者載送廚餘竟然沒加蓋，讓廚餘沿路飛濺，引發衛生疑慮。鏡新聞 ・ 2 小時前
嘉義縣首座全民運動館啟用 試營運期間免費體驗
嘉義縣政府獲運動部補助1億元，加上自籌8749萬元，在水上鄉打造嘉義縣第一座全民運動館，完工後以ROT方式委外由禔姆公司取得8年營運權，今天水上鄉全民運動館啟用，即日起至11月5日全館設施免費開放使用。嘉義縣長翁章梁、運動部政務次長鄭世忠及縣府教育處長李美華等今天為水上鄉全民運動館啟用剪綵，翁章梁說自由時報 ・ 4 小時前
機場入境將「取消免檢疫通道」 石崇良：一律過X光機
台中養豬場爆發非洲豬瘟，初步研判病毒來源與境外包裹夾帶肉品有關。為防止疫情擴散，衛福部長石崇良今（30日）表示，將配合關務署強化邊境管理，機場查核全面加嚴，邊境查驗不再區分「紅、綠線」（疫區、非疫區）通關檢查通道，一律同等進行查核，擴大執行X光掃描。鏡新聞 ・ 4 小時前
注意！非洲豬瘟後所有行李、郵包將經「這3道檢查」 又搜出15公斤境外肉
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導為了防堵非洲豬瘟入侵，財政部表示，海關與防檢署共同合作將在國際機場對來自包括中國等39處高風險地區入境旅客行李、郵輪...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
突襲現代工廠和3500億美元卡關 川普韓國行談判可能有阻礙
美國總統川普在日本取得4900億美元投資承諾後，亞洲行的下一站將轉往韓國，預計10月29日與韓國總統李在明會面。然而，雙方在美韓貿易協議談判上仍陷入僵局，焦點集中在川普要求韓國對美國進行3500億美元投資的執行方式上。根據華府與首爾高層官員透露，韓國政府對直接投資模式持保留態度，擔心大規模資金外流可能衝擊國內金融穩定。首爾方面傾向以貸款或貸款擔保形式分階段進......風傳媒 ・ 21 小時前
川習會今上午登場！ 川普：會有很好效果
眾所矚目的川習會今（30）天上午在南韓登場，美國總統川普（Donald Trump）會前樂觀表示，「我認為我們將達成一些對中國和我們都非常滿意的協議，我相信這會是一次非常好的會晤，我很期待。」中方部分台視新聞網 ・ 6 小時前
坣娜胰臟癌病逝！沉默殺手存活率僅13% 5大症狀警訊別忽略
藝人坣娜因胰臟癌過世，引起外界關注這種被稱為「沉默殺手」的癌症。由於胰臟癌早期症狀不明顯，且發病原因複雜，使得患者多在中晚期才確診，治療與康復難度高，5年存活率只有約13%。鏡報 ・ 5 小時前
王子粿粿美國行影片被挖 男曖昧問女：還沒洗澡喔？
范姜彥豐昨(29日)發出影片指控妻子粿粿（江瑋琳）和王子（邱勝翊）過從甚密，並稱粿粿今年和王子等一群人去美國玩回來後就變了，有網友循線找到王子當時拍到美國玩的Vlog，可見他和粿粿常有意無意打情罵俏，其中一幕搭摩天輪時，粿粿身上還披著王子的外套。中時新聞網 ・ 3 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 4 小時前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 1 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前