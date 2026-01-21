石崇良：公費醫師招募科別擴大 免赴偏鄉、延長服務年限

衛福部今年將續推第三期公費醫師計畫，其中部分科別的綁約期由10年延長至15年，引發反彈。衛福部長石崇良今天(21日)表示，新一期計畫擴大彈性，納入小兒外科等「人才羅致困難科」，也新增司法精神科等「政策任務科」，由於免赴偏鄉，因此拉長其服務年限，衛福部醫事司會在選科前對外清楚說明相關訊息。

為解決偏鄉醫療資源不足問題，衛福部今年將續推第三期公費醫師計畫，並傳出衛福部擬將部分科別的綁約期由10年延長至15年，違約金增為訓練費的6倍。台北市醫師職業工會與公費醫師協會21日發表共同聲明，呼籲衛福部正視並解決低留任率問題，不該將制度修惡。

對此，衛福部長石崇良21日下午出席活動時受訪表示，第三期公費醫學生的人數並未增加，與第二期相同，但在入學名額分配上有所調整，增加學士後醫學系的名額，主要是考量學士後醫學生皆為成年人，與剛考上大學的高中生情況不同，可自行決定是否選擇公費醫師這條路。

石崇良指出，新一期的公費醫師計畫也更具彈性，過去公費醫師招募對象主要鎖定在偏鄉服務的內、外、婦、兒、急五大科，但隨著人口結構改變，這項計畫也將一些羅致人才困難的科別納入，希望透過公費培育方式引導醫師投入，以補足臨床服務量能。他以小兒外科舉例，隨著兒童人數變少、兒童預防保健推動佳，小兒外科的需求下降，但又不能沒有小兒外科專科醫師，因此在新一期公費醫師招生名額中也保留小兒外科的空間。

石崇良表示，除了小兒外科，像是司法精神科這種冷門科，雖不具市場吸引力，但在國家發展或政策任務上有其需求，因此也將其納入公費醫師範圍，但由於不須至偏鄉，均在醫院服務，因此服務年限相對較長。他說：『(原音)像是司法精神專科醫師這種所謂的冷門科，所以我們也把這個納入在公費制度上的彈性，那當然相對地他的服務年限就會比較長一點，因為他不是到偏鄉的，在醫院服務的，特別很可能是在大型的醫院，相對於去偏鄉、下鄉服務者，當然他就相對要付出比較長的時間。』

石崇良強調，衛福部醫事司會再對外清楚說明相關訊息，以供公費醫學生選科參考。