石崇良：化妝品染蘇丹紅 擬納後市場查驗

衛福部長石崇良針對「蘇丹紅化學原料竄台，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」、「國內醫師、護理人力需求及分布暨防止醫療暴力措施及改善情形」進行專題報告。

化粧品檢出含有禁用之蘇丹色素引起民眾恐慌，衛福部長石崇良26日指出，未來會把蘇丹紅納入後市場查驗相關項目之一。食藥署長姜至剛表示，將持續追查問題原料所製造的產品，並與地方政府就含有紅色色素之化妝品進行專案查驗。海外2月傳警訊，國內10月才展開行動，也要徹底清查「空窗期」問題。

衛福部26日就蘇丹紅化學原料竄全台，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全議題，向立法院衛環委員會提出專案報告。

立委王育敏指出，蘇丹紅事件延燒2年，從食品到化粧品都受到污染，每次都只能事後亡羊補牢，無法在源頭即加以阻斷。這些化粧品的原料源頭就已被摻入蘇丹紅，下游延伸出的產品種類非常廣泛，從養髮液、噴霧劑、口紅到面膜都有波及，影響範圍極大。

立委陳菁徽質疑，食藥署之化粧品產品登錄平台系統是否有未登入情形。食藥署表示，已查獲的20件違規產品中，的確有2件未登錄，經查為慶生堂化粧品股份有限公司代工「綻妍潤色護唇膏」及孟鄉生化科技股份有限公司「EYELESS 超導水凝法令膜」，未完成產品登錄，依法最重可處以100萬元罰款。

石崇良受訪指出，這次是台灣首次在化粧品中檢出禁用的蘇丹色素。因食藥署監控到國外出現警訊後，主動展開追查，進而發現進口商輸入問題原料，供應14家業者，其中12家使用相關產品，共涉及20個品項，相關商品已全數下架。

石崇良表示，至於未來是否在邊境對原料進行化驗，恐仍需審慎評估，並非所有化學品都專用於化粧品，且全球化粧品管理原則大致相同，化粧品原料種類繁多，各國多以「製程管理」為核心，食藥署也會加強市售產品的後市場監測，未來一段時間內會將蘇丹色素納入例行查驗項目。

立委蘇清泉質疑，本次是食藥署接獲姜至剛任職皮膚科醫師的學弟，告知市售化妝品疑有摻入蘇丹紅疑慮而啟動稽查，過程形同「靠媽祖托夢」，蘇丹紅為第3級致癌物，呼籲食藥署應警醒、慎防。