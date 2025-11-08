石崇良：將擴大幼兒專責醫師制度 (圖)

財經中心／陳孟暄 蔡明政 楊思敏 戴亞倫 台北報導輝達執行長黃仁勳旋風快閃來台，7號下午抵達台南，先到台積電南科廠區，參觀三奈米製程，接著與台積電董事長魏哲家共進晚餐，隔天早上又現身新竹縣立體育場參加台積電運動會，這趟行程短短22小時，也再度凸顯輝達與台積電的緊密合作。開心歡手跟台灣到別，但回溯過去22小時，輝達執行長黃仁勳在台行程，馬不停蹄。輝達執行長 黃仁勳：「輝達和台積電就像家人一樣」。兩度把台積電稱為家人，黃仁勳在台期間，幾乎繞著台積電轉，從7號下午14:20飛抵台南，馬上前往台積電南科三奈米廠，參觀產線，2小時後，又與台積電董事長魏哲家及高層，共進晚餐，還快閃老字號水果店，外帶冰品與水果，直到晚上10點15分左右，回到台北下榻飯店，8號一早，又到新竹參加台積電運動會。直到運動會結束，才搭乘私人飛機離台，旋風來台、快閃22小時，但頭要目標，是與台積電談晶片合作。黃仁勳快閃訪台22小時！ 稱與台積電關係緊密 目標談晶片合作。(圖／民視財經網)輝達執行長 黃仁勳：「輝達打造GPU，但我們也做CPU、交換器，連接器等，有很多東西都和Blackwell連結，我們也開始讓Rubin投入生產線，所以台積電和輝達緊密合作」。台積電董事長 魏哲家：「(想要多少晶片)，這是機密」。與台積電合作密不可分，但記憶體短缺問題，輝達也得找更多外援幫忙。輝達執行長 黃仁勳：「我們有三家非常優秀的記憶體製造商，包含三星、美光、SK海力士，他們都很棒，他們都很努力滿足輝達的需求」。但中國在AI競賽中，緊追美國，台灣的地位，是否受到影響?黃仁勳快閃訪台22小時！ 稱與台積電關係緊密 目標談晶片合作。(圖／民視財經網)輝達執行長 黃仁勳：「人工智慧會影響每個國家、每一個地區，每一家公司，AI是這個時代最重要的技術，也是有史以來最重要的技術，參與人工智慧發展至關重要；台灣在全球半導體製造中心的地位，仍然極為重要」。台灣領先地位，難以撼動，但身為AI晶片霸主，輝達也將與各國政府，展開更多溝通、合作，用更靈活的政策，在全球AI之戰，保持領先。原文出處：黃仁勳快閃訪台22小時！ 稱與台積電關係緊密 目標談晶片合作 更多民視新聞報導騙12歲女兒接61男客！狠母「錢拿走」躲台灣被逮了藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議

民視財經網影音 ・ 9 小時前