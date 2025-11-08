石崇良：將擴大幼兒專責醫師制度 (圖)

其他人也在看
新藍圖連線營隊開講 啟動青年政治思辨服務熱情
（中央社記者黃旭昇新北8日電）由泛藍議員組成的「新藍圖連線」今天在新北市板橋舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊，吸引全台40餘名青年學子參與。活動結合公共事務、政黨改革及國際情勢等課程，期望激發青年投身公共服務的熱情與思辨力。中央社 ・ 8 小時前
中國科研船停靠庫克群島 考察深海採礦潛力
（中央社庫克群島8日綜合外電報導）中國科研船「大洋號」今天停靠庫克群島，考察這個南太平洋國家深海採礦潛力。隨著美中兩國對這一新興產業的關注日增，深海採礦成為區域競爭的新焦點。中央社 ・ 12 小時前
黃仁勳快閃訪台22小時! 強調與台積電關係緊密
財經中心／陳孟暄 蔡明政 楊思敏 戴亞倫 台北報導輝達執行長黃仁勳旋風快閃來台，7號下午抵達台南，先到台積電南科廠區，參觀三奈米製程，接著與台積電董事長魏哲家共進晚餐，隔天早上又現身新竹縣立體育場參加台積電運動會，這趟行程短短22小時，也再度凸顯輝達與台積電的緊密合作。開心歡手跟台灣到別，但回溯過去22小時，輝達執行長黃仁勳在台行程，馬不停蹄。輝達執行長 黃仁勳：「輝達和台積電就像家人一樣」。兩度把台積電稱為家人，黃仁勳在台期間，幾乎繞著台積電轉，從7號下午14:20飛抵台南，馬上前往台積電南科三奈米廠，參觀產線，2小時後，又與台積電董事長魏哲家及高層，共進晚餐，還快閃老字號水果店，外帶冰品與水果，直到晚上10點15分左右，回到台北下榻飯店，8號一早，又到新竹參加台積電運動會。直到運動會結束，才搭乘私人飛機離台，旋風來台、快閃22小時，但頭要目標，是與台積電談晶片合作。黃仁勳快閃訪台22小時！ 稱與台積電關係緊密 目標談晶片合作。(圖／民視財經網)輝達執行長 黃仁勳：「輝達打造GPU，但我們也做CPU、交換器，連接器等，有很多東西都和Blackwell連結，我們也開始讓Rubin投入生產線，所以台積電和輝達緊密合作」。台積電董事長 魏哲家：「(想要多少晶片)，這是機密」。與台積電合作密不可分，但記憶體短缺問題，輝達也得找更多外援幫忙。輝達執行長 黃仁勳：「我們有三家非常優秀的記憶體製造商，包含三星、美光、SK海力士，他們都很棒，他們都很努力滿足輝達的需求」。但中國在AI競賽中，緊追美國，台灣的地位，是否受到影響?黃仁勳快閃訪台22小時！ 稱與台積電關係緊密 目標談晶片合作。(圖／民視財經網)輝達執行長 黃仁勳：「人工智慧會影響每個國家、每一個地區，每一家公司，AI是這個時代最重要的技術，也是有史以來最重要的技術，參與人工智慧發展至關重要；台灣在全球半導體製造中心的地位，仍然極為重要」。台灣領先地位，難以撼動，但身為AI晶片霸主，輝達也將與各國政府，展開更多溝通、合作，用更靈活的政策，在全球AI之戰，保持領先。原文出處：黃仁勳快閃訪台22小時！ 稱與台積電關係緊密 目標談晶片合作 更多民視新聞報導騙12歲女兒接61男客！狠母「錢拿走」躲台灣被逮了藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議民視財經網影音 ・ 9 小時前
張忠謀身體欠安運動會缺席 黃仁勳：會聯絡
[NOWnews今日新聞]輝達執行長黃仁勳今（8）日在台積電運動會後，由董事長魏哲家陪同他接受媒體訪問，並送他離開前往桃園機場，而台積電創辦人張忠謀因身體不適，未如期現身運動會，黃仁勳表示，會先和他聯...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
【蕭副總統訪歐議會外交突破】賴總統：與夥伴堅定捍衛民主
記者郭曉蓓／臺北報導 總統賴清德昨日透過社群平臺X發文表示，衷心感謝「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請副總統蕭美琴發表演說，作為國際社會值得信賴的合作夥青年日報 ・ 4 小時前
洗完手用「烘手機」吹乾 實驗證明細菌超多！等於白洗手了
百貨公司、咖啡廳等公共場所，廁所裡的洗手台旁，有些會附設「烘手機」，讓洗完手的人可以不用擦手紙就把手弄乾，看起來好像很環保，節省了製造擦手紙垃圾。但是，英國有人經過實驗證實，發現從烘手機吹出的風，裡面的細菌比廁所空間的細菌還多，洗完手用烘手機烘乾，等於白洗手了。鏡報 ・ 21 小時前
烏紗帽不保？補充保費爭議遭喊下台 石崇良：「去留」不在我心中
衛福部長石崇良近日拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息傳出後，立刻引發民怨大反彈，有部分網友喊「衛福部長下台」。石崇良今（7）日回應，「去留從來不在我心中，我只有想把事情做好，讓醫療體系、健保可以持續健全發展。」（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
熱門股／金居財報後 新目標價出爐
銅箔廠金居（8358）公布2025年第三季財報，稅後純益2.5億元，季增51.6%、年增13.7%，每股盈餘（EPS）1元，優於市場預期。公司並公告10月營收7億元，月增4.6%、年增34%，顯示第四季開局強勁。在AI伺服器與高階CCL材料需求強勁支撐下，中信投顧預估金居2026與2027年每股盈餘分別為15.17元與25.42元，給予「買進」評等與300元目標價。元大則維持「正向看法」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
民怨炸鍋！補充保費新制 七小時急停
衛福部長石崇良拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息傳出後，立刻引發民怨大反彈，連民進黨立委都有怨言。昨天中午，石崇良親上火線舉行記者會說明；但到了晚間，行政院長卓榮泰下令急踩煞車，暫緩具爭議的規畫。衛福部也發出新聞稿，表示會尋求更周延、更有共識的做法，再行推動。聯合新聞網 ・ 1 天前
颱風鳳凰逼近 小琉球船班周二周三停航、台電加派人力
中央氣象署最新颱石預測颱風鳳凰動態，最快10日發布海警。往返小琉球各船公司今天調整航班，周一（10日）提早末班船，周二（11日）、周三（12日）則全天停航；台電也整備機具，下周加派人力進駐恆春、小琉球。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
肌肉也能拯救世界！日長照招「猛男照服員」救缺工
肌肉也能拯救世界！日長照招「猛男照服員」救缺工EBC東森新聞 ・ 12 小時前
「台有事恐成日存亡危機」高市強硬：能行集體自衛權
「台有事恐成日存亡危機」高市強硬：能行集體自衛權EBC東森新聞 ・ 11 小時前
蕭齊交流賽登板飆速150公里 直球有重要課題
（中央社記者謝靜雯桃園8日電）日職樂天金鷲隊台灣巨投蕭齊今天交流賽登板，中繼1局失1分、最速150公里；被張趙紘敲出帶有打點安打，蕭齊表示張趙紘一直是好打者，也提到接下來重要的課題是直球要勇於攻擊好球帶。中央社 ・ 8 小時前
報復性吃豬！彰化爌肉飯、肉圓排爆 客狂嗑3碗
彰化市 知名傳統肉圓、爌肉飯等店家，重新開業，阿泉爌肉飯，一早就準備了1千份，有民眾終於等到，一口氣就吃了3碗；阿璋肉圓 也順勢推出優惠，買10送2。 #禁宰令解除#報復性吃豬#爌肉飯#肉圓東森新聞影音 ・ 14 小時前
官位動搖？補充保費改革惹怒存股族 石崇良：去留不在我心中
針對近期社會高度關注的健保補充保費改革爭議，衛生福利部部長石崇良今（7）日在一場研討會上重申，所有健保政策的推動，其唯一出發點是為了讓全民健保能夠「永續經營」，強調現階段的相關討論僅屬「想法」階段，並非已形成既定政策，呼籲社會各界理性討論。至於此事是否會影響部長的去留， 石崇良淡然的說「去留從來不在我心中，我只想把事情做好。」石崇良今日在一場研討會前接受記......風傳媒 ・ 1 天前
國訓中心成立49年「首場家庭日」！家人同樂選手們嗨爆了
國家運動訓練中心8日舉辦成立49年來首場「Sing a song, Fun along家庭日」，邀請培訓隊選手、教練及職員工與家人齊聚一堂，共度一個充滿笑聲與感動的午後時光，也為即將到來的2026年國訓中心50週年系列活動熱身。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
補充保費7小時喊卡 石崇良「改口」：僅討論
補充保費改革爭議，行政院昨(6日)傍晚緊急喊卡，宣布暫緩推動修法，更傳出政院高層看報才知道政策，對此衛福部長石崇良表示，目前僅是想法「非既定政策」，並強調未跨部會討論是因為還沒到「那個階段」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
少子女化浪潮 石崇良：擴大幼兒專責醫師制度
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）少子女化浪潮下，兒科難留才，衛福部長石崇良說，明年將挹注249億元預算，優先保障兒童醫療，除幼兒專責醫師從0到3歲延伸至6歲適用，並增加醫院「急、重、難、罕」給付。中央社 ・ 12 小時前
高鐵乘車新制 11/10起對號座提早1小時以上搭車需先換票
為避免列車座位浪費、保障其他民眾購票權益，台灣高鐵11/10起，將進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定！高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2千多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位座位無法讓其他旅客利用，嚴重影響有對號座購票需求者的權益。高鐵公司呼籲旅客發揮同理心，提早搭車請先換票，以利座位釋出後可供其他需要的旅客購買。實施初期，各車站將特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間。持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購，更加省時方便。此外，旅客若有個人特殊因素（如緊急醫療需求、家人突遭變故等）請主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。更多新聞推薦 ● 出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境台灣好新聞 ・ 13 小時前
健保補充保費爭議 石崇良：持續蒐集意見 (圖)
健保補充保費爭議，衛生福利部長石崇良（前左）7日受訪表示，所有政策出發點都是要讓健保財務永續經營、穩健照顧更多弱勢，將持續蒐集意見。中央社 ・ 1 天前