石崇良：少子女化辦公室為任務編組 政策已納中央規劃

少子女化議題備受關注，民眾黨立委黃國昌質疑行政院從未成立「少子女化對策辦公室」。衛福部長石崇良今天(7日)在立法院答詢時坦言確實未成立；他於下午再透過影片說明，表示該辦公室當年為任務編組，之後由行政院拉高層級，推出「少子女化對策計畫」，整體策略已納入中央規劃，由跨部會共同推動執行。

因應我國少子女化問題，國民黨與民眾黨日前共同推動「台灣未來帳戶」法案，由政府設立專戶、挹注資金，孩童年滿18歲便能提領，用於就學、就業、創業等支出。民眾黨立委黃國昌當時質疑衛福部從未成立「少子女化對策辦公室」，但行政院稱早已在2017年成立，黃國昌7日在立法院司法法制、社福衛環委員會聯席會議上再度質疑此事，衛福部長石崇良坦言政府確實並未成立「少子女化對策辦公室」，引發討論。

石崇良7日下午特地錄製影片說明，他指出，為因應我國少子女化趨勢，衛福部於2017年起以任務編組方式建立政策協調平台，召集相關司署研擬因應對策，當時基於政策推動及對外溝通協調需要，以「少子女化對策辦公室」作為任務編組名稱，相關機制屬於跨司署協作的政策運作模式，並未設有正式辦公地點或員額編制，各項工作仍由既有司署依權責分工推動，透過定期協調與政策整合方式運作。

石崇良表示，少子女化對策涉及社會、經濟、就業、教保及家庭福祉等多面向議題，2018年行政院在整體國家治理架構下進一步提升少子女化議題的政策層級，發布並執行「少子女化對策計畫」，在行政院統籌下，由相關部會共同推動執行。他說：『(原音)這一個議題後來在行政院非常重視的情形之下，把它拉高到行政院層級，提出了少子女化的對策計畫，因此本部角色上就轉換，搭配整個行政院的規劃，加入了其他部會，包含擴大到教保的服務，包含了友善的職場協助 、育兒的支持等等，在今年度2026年開始更擴大到少子女對策行動計畫2.0，擴大到全面的生育、養育跟教育的支持。』

石崇良指出，衛福部本於權責，持續就少子女化對策計畫配合推動相關措施，逐年擴大公共教保量能、育兒津貼及友善職場等政策作為，實際改善家庭照護環境與減輕育兒負擔，例如提升公共化教保班數、擴大育兒津貼適用範圍等。衛福部將持續配合行政院的政策方向，與相關部會密切合作，確保各項措施能對家庭產生實質助益。

此外，石崇良也呼籲應投入更多資源改變低生育率的問題，並期待立法院能夠盡快通過關於少子女化對策行動計畫相關預算，以利後續推動。