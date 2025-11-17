石崇良：成立「兒少及家庭支持署」 統合推動兒童健康政策

為全面關注兒童的身心發展，衛福部長石崇良今天(17日)表示，衛福部正在規劃成立「兒少及家庭支持署」，將統合18歲以下兒童的預防保健、健康促進、早期療育、福利保護等，作為推動兒童健康政策的統籌窗口。

賴清德總統16日出席「台大醫院健康台灣深耕論壇」致詞時表示，衛福部正研議成立「兒少及家庭支持署」，以專責單位統籌兒童及家庭相關政策與服務，全面關注兒童身心發展，回應學界與實務界多年訴求。

衛福部長石崇良17日上午出席健保署活動前受訪表示，兒童業務包括福利保護、健康醫療，過去分散在不同單位，成立兒少署後，將把18歲以下兒童相關的健康業務整合在一起。他說：『(原音)目前規劃的方向主要把福利跟保護要把它整合在一起，同時，把健康促進跟早期療育，就是發展、兒童發展，跟他的健康促進的部分可以把它整合在一起。至於現行的醫療、健保有醫療，CDC(疾管署)有預防接種的，都還是會回到原來的單位，可是需要有一個專責的單位，作為兒童健康的總窗口。』

廣告 廣告

石崇良強調，兒童的健康問題不只有醫療，可能涉及在學校的場域、在家庭當中的維護促進，甚至與農業部的飲食、環境部的環境等均相關，橫跨不同部會，因此，兒少署未來將扮演非常重要的角色，擔任推動兒童健康政策時的統籌單位與窗口。

石崇良16日受訪時表示，相關組織法修法草案預計今年底前送行政院審查，希望能在明年立法院第一會期順利完成修法；此次也將同步啟動衛福部大規模組織調整，檢視並整合其他業務，如長照體系的職掌配置，也會將公共衛生議題一併納入考量。 (編輯：陳士廉)