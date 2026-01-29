石崇良：持續爭取加入WHA 率團參與周邊活動

美國已於22日正式退出世界衛生組織(WHO)，外界關注台灣失去重要盟友後是否會調整參與策略。對此，衛福部長石崇良今天(29日)表示，WHO仍有其重要性，台灣參與周邊活動也有利於接軌國際，因此，台灣仍會爭取以觀察員身分加入，並持續率團參與周邊活動。

台灣多年來持續爭取參與國際，而美國一向支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會(WHA)，如今美國正式退出世界衛生組織(WHO)，是否會影響台灣的國際衛生參與空間？

廣告 廣告

對此，衛福部長石崇良29日出席立法院衛環委員會前受訪表示，對於WHO而言，美國在各項國際公共衛生協助或資金挹注都扮演很重要的角色，因此美國退出對WHO的衝擊非常大，但WHO仍是一個重要的公共衛生、人員交流平台。

石崇良指出，雖然台灣並非WHO會員國，但仍持續爭取以觀察員身分參與WHA，透過每年出席WHA周邊活動與各國交流，有利於台灣接軌國際公共衛生政策，因此，台灣仍會持續爭取成為觀察員，也會持續出團參與相關活動。他說：『(原音)透過每年的WHA會議期間，跟很多各國的技術官員都有交流的機會，這對於我們國家不論是在防疫，或者是在各項法規，或者是各項的公共措施相關重要的議題，像癌症防治、慢性病防治等等這些議題，能夠跟各國交流、齊一標準是很有幫忙，所以我們還是會持續投入相關活動。』

近年持續參與WHA周邊會議的北市聯醫整合醫學照護科醫師姜冠宇日前接受央廣訪問時表示，美國退出WHO，導致全球衛生架構恐重新洗牌，過去由WHA會內決策的模式已逐漸轉往會外的國際專業組織，對台灣來說可能是一大契機，台灣可透過自身優勢與實力在會外建立口碑，進而實質影響WHO治理。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉受訪時則說，WHO仍有其重要性，台灣除了應持續推動參與WHA，也應調整政策，強化與美連結、深化雙方協作，爭取成為美國在亞太區域的關鍵戰略夥伴。

延伸閱讀

美國正式退出世衛組織 全球衛生體系面臨衝擊

美國正式退出世衛 盧比歐：回應WHO疫情期間失職

美退出WHO 我持續商討對策 參與規模擬更甚以往

美退出WHO 專家：決策模式將改變 台灣可藉外部口碑增影響力

美退世衛組織本月生效 外交部：繼續合作推案