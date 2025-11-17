石崇良：擴大抽驗雞蛋 一般籠飼生產為首要對象

（中央社記者陳婕翎台北17日電）避免問題畜牧場雞蛋再流出，擴大後市場稽查本週上路。衛福部長石崇良今天說，後市場雞蛋擴大抽驗以「風險分層」方式進行，優先抽驗對象是噴印編號C蛋品，即一般籠飼生產。

連續7年市售雞蛋未驗出農藥芬普尼殘留破功，衛生福利部食品藥物管理署例行稽查專案中，彰化縣驗出洗選包裝雞蛋農藥芬普尼殘留量超標，問題雞蛋源頭彰化文雅畜牧場蛋品一顆都不准出場。台中市龍忠蛋行查獲來自文雅畜牧場雞蛋，檢出芬普尼違規，追查發現可能是移動管制期售出。

廣告 廣告

問題雞蛋仍禁止上架，食藥署持續加強稽查，同時因台中案例的發生，為確保市場上不再出現類似情況，將擴大抽查範圍，預計自本週上班日起增加抽查件數。

石崇良今天上午出席「2025台灣全球健康福祉論壇」，會前接受媒體聯訪，被問到擴大稽查規劃，僅說明會依風險評估擴大。

石崇良補充解釋，擴大雞蛋的後市場抽查，如比率與件數等細節，目前不便公布，主要是避免廠商事先準備，影響抽驗結果的真實性。

石崇良表示，這次後市場雞蛋抽查將採「風險分層」方式進行，首要查核對象為噴印編號C者，也就是一般籠飼生產雞蛋。評估標準包括過去紀錄、飼養密度等相關指標。

石崇良說，由於食藥署負責的是後市場稽查，必須與農政單位合作，了解各養雞場的實際狀況，再依不同縣市的風險程度等因素，綜合計算後訂定抽樣方法與件數。整體措施會採滾動式調整，待抽驗完成後，將再向外界統一公布檢驗結果。（編輯：管中維）1141117