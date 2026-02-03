石崇良：施政展望首推組改 專案輔導再生醫療產品上市

衛福部推動組織改造再擴大，衛福部長石崇良今天(3日)表示，除了先前宣布將成立針對高齡與兒少的「社會發展及長期照顧署」及「兒少及家庭支持署」，衛福部也將整合資源，成立「婦女發展及保護服務司」。此外，再生醫療雙法已於今年上路，衛福部也將專案輔導再生醫療產品加速上市。

我國已邁入超高齡社會，加上少子女化挑戰嚴峻，衛福部今年啟動大幅度組織改造，除了先前已宣示將成立「社會發展及長期照顧署」及「兒少及家庭支持署」，衛福部長石崇良3日在醫藥記者聯誼會餐敘致詞時表示，衛福部也將新成立「婦女發展及保護服務司」，專責婦女各項培力、社會參與、權益促進、福利服務等，希望立法院新會期開議後，能盡速通過相關組織法草案。他說：『(原音)對婦女的發展，我們也非常、非常的重視，我們決定在組改之後，成立婦女發展及保護服務司，讓原本在社家署裡面的婦女跟綜合規劃組，把它拆開，把婦女的發展獨立出來，那成立一個新的司，我們把它稱為婦女發展及保護服務司。』

廣告 廣告

石崇良指出，行政法人「國家中醫研究院」與「國家醫療科技評估中心」也已通過立法院委員會初審，他希望也能盡快修法通過、掛牌推動。

石崇良表示，再生醫療雙法已於今年1月1日正式上路，食藥署將成立專案輔導團隊，選擇台灣較有潛力的再生醫療產品，輔導加速取證上市，讓有需要的民眾可以盡早獲得相關醫療照護。衛福部也將持續推廣學名藥政策，包括國產、國製、國用，促進藥品韌性。

此外，石崇良說，衛福部也將持續積極推動數位轉型，搭配修法通過的「全民健康保險資料管理條例」，結合數位與資料，成為台灣第二個護國神山。