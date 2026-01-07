石崇良：狼社工查詢平台 1個月內完成研議

（中央社記者王揚宇台北7日電）高雄市衛生局心衛中心執行秘書涉誘騙性侵未成年少女案，引發關注。立委批評衛福部過去頒發績優督導獎項給涉案人，要求衛福部研議狼社工查詢平台。衛福部長石崇良說，已於1月6日發文撤銷獎項，並會在1個月內完成狼社工查詢平台研議。

立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議上午併案審查行政院、朝野立委所提衛生福利部組織法第2條、第5條及第8條條文修正草案等案，衛生福利部長石崇良列席說明並備質詢。今天僅進行詢答、宣讀條文，草案部分另定期繼續審查。

廣告 廣告

台灣民眾黨立委黃國昌與國民黨立委陳菁徽、王育敏等人質疑，曾獲衛福部社安網獎項的高雄市衛生局心衛中心執行秘書，卻涉肉搜、誘騙性侵未成年少女。

黃國昌詢問，為何績優督導獎項頒給濫用權限性侵未成年少女的人，何時要撤銷績優督導（獎項）；狼社工查詢平台何時會研議完成。石崇良回應，已於1月6日發文撤銷。至於查詢平台會在一個月內研議。

此外，莊瑞雄質詢，俗稱「瘦瘦針」的「猛健樂」（Mounjaro），衛福部核准用於減肥，消費者的心態很簡單，就是追求強效、安全的方式，但外界擔心衍生諸多亂象。

莊瑞雄說，包括假團購陷阱，例如民眾在LINE、臉書社團宣稱有盤商價或員工價，但不知道來源；也有人任意拆裝零售，潛藏感染風險，以及境外針入侵，有人宣稱中國版瘦瘦針比較便宜等。

石崇良說，這是處方藥，如果沒有拿到台灣的藥證就去販賣，就是偽藥，衛福部會強化稽查也會重罰，一定先從安全的角度處理。這個藥賣的人要有藥商資格，買的人要有醫師處方，不能隨便買賣，衛福部會強化管理。（編輯：萬淑彰）1150107